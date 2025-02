Melitta Streicht Stellen am Standort Minden

Der Kaffeekonzern Melitta streicht am Standort Minden 44 Stellen. Der Konzern begründet den Schritt mit Kauf- und Konsumrückhaltung sowie allgemeinen Kostensteigerungen. Ziel sei es, die Wettbewerbsfähigkeit wieder zu stärken.

Minden - Der heimische Kaffee konzern Melitta hat bekannt gegeben, dass er mehrere Stellen abbauen wird. Konkret betrifft das den Geschäftsbereich „ Kaffee zubereitung“ von Melitta Europa rund um die Produktion der Papierfilter. Informationen des „ Minden er Tageblatts“ (MT) zufolge sollen 44 Stellen am Minden er Standort wegfallen, Melitta bestätigt das auf Anfrage.

Der Konzern begründet diesen Schritt mit der aktuellen Kauf- und Konsumzurückhaltung und den allgemeinen Kostensteigerungen, weshalb er reagieren müsse. „Daher werden im Geschäftsbereich Kaffeezubereitung organisatorische Veränderungen vorgenommen“, so Unternehmenssprecherin Annika von Hollen. Ziel dieser Maßnahmen sei es, wieder eine nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit zu erlangen und damit auch den Standort Minden zu stärken, heißt es weiter. „In diesem Zusammenhang verlagern wir gerade eine Filtertütenproduktion aus den Niederlanden nach Minden.“ Womöglich findet Melitta keine Abnehmer mehr für die unterschiedlichen Filter, die die Mindener neben den Standardgrößen produzieren. Bereits 2023 hielt Melitta fest, dass der Absatz im Filterpapier-Geschäft rückläufig sei. Dennoch rechnete der Konzern damit, die Marktanteile bei Kaffeefiltern und Filterkaffeemaschinen zu steigern. Melitta beschäftigt in Minden rund 1.600 Menschen Das ist offenbar nicht eingetroffen, deswegen handeln die Mindener. Als Familienunternehmen sei sich Melitta seiner Verantwortung als Arbeitgeber sehr bewusst, so Sprecherin von Hollen. „Deshalb ist es uns seit jeher ein großes Anliegen, den geplanten Stellenabbau so sozialverträglich wie möglich umzusetzen.“ Der Konzern stehe dazu im vertrauensvollen Austausch mit dem Betriebsrat. Wie auch anderen Unternehmen bereitet Melitta die aktuelle wirtschaftliche Situation Probleme. Der Mindener Konzern spricht von einem herausfordernden Marktumfeld. „Allgemeine Kostensteigerungen auf der Rohwarenseite drücken auf die Margenqualität. Insbesondere die Kaffeepreise haben sich in den letzten anderthalb Jahren etwa verdreifacht“, verdeutlicht Sprecherin von Hollen. Die gestiegenen Kaffeepreise würden massiv zusätzliches Kapital binden. Wie unterschiedliche Medien berichten, sei der aktuelle Kaffeepreis auf dem höchsten Stand seit 1977. Verantwortlich dafür seien unter anderem klimawandelbedingte Ernteausfälle in Brasilien und die vom US-Präsidenten Donald Trump verhängten Zölle. Melitta spricht von explodierenden Rohwarenpreisen Für Melitta führe all das zu einer unbefriedigenden Ertragslage, gepaart mit der Konsumzurückhaltung, teilt der Konzern mit. Gleichzeitig würden die explodierenden Rohwarenpreise einen hohen Kapitalbedarf bedeuten, erklärt das Unternehmen. „MT“-Recherchen zufolge soll der Konzern intern verkündet haben, dass neben dem Unternehmensbereich „Kaffeezubereitung“ auch andere Sparten einen Sparkurs fahren sollen. Zugute kommt den Mindenern in der Situation, dass der Insolvenzverwalter der Drogeriekette Schlecker jüngst mit einer Klage vor dem Landgericht Stuttgart scheiterte. Der Insolvenzverwalter forderte 54 Millionen Euro und warf Melitta kartellrechtswidrige Absprachen vor, schreibt das Rechtsmagazin Legal Tribune Online. Melitta hatte zuletzt im Sommer 2005 für seine mit Rückgängen kämpfende Sparte „Haushaltsprodukte“ ein Sparprogramm mit starkem Stellenabbau beschlossen. Europaweit waren damals etwa 230 von insgesamt 1.439 Mitarbeitern betroffen, kündigte Melitta damals an. Der Konzern wollte dadurch und mit betriebsbedingten Kündigungen insgesamt 40 Millionen Euro einsparen, um die Erträge zu verbessern und neues Wachstum zu finanzieren. Seinerzeit gab es schon eine Schieflage bei den Haushaltsprodukten rund um die Kaffeefilter. Vor allem in Deutschland und Europa war die Sparte 2005 laut der dpa stark unter Druck geraten





