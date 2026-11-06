Giorgia Meloni verlangt von der EU eine einheitliche Stimme. António Costa verspricht Reaktion auf dem Gipfel in Dublin. Überblick der Kandidaten.

Die italienische Premierministerin Giorgia Meloni hat mit einem scharfen Brief an den EU-Ratspräsidenten António Costa deutlich gemacht, dass Europa in der Ukraine -Frage handlungsfähig werden muss. Sie warnt davor, dass sich die Europäische Union selbst schwäche, solange sie nicht endlich einen einzigen Verhandlungsführer bestimmt, der mit dem russischen Präsidenten über die Zukunft der Ukraine sprechen darf. Dieses klare Plädoyer für mehr diplomatische Kohärenz hat die Debatte über die künftige Repräsentation der EU auf der internationalen Bühne wieder entfacht.

Melonis Forderung nach einheitlicher Stimme

Meloni unterstreicht in ihrem Schreiben, dass Europa nur dann Gehör finden kann, wenn es mit einer einzigen, maßgeblichen Stimme spricht. Sie fordert eine endgültige Entscheidung darüber, wer die Europäische Union am Verhandlungstisch vertreten soll und über welches konkrete Mandat diese Person verfügen muss. Die italienische Regierungschin warnt davor, dass die EU andernfalls im laufenden Verhandlungsprozess zur Bedeutungslosigkeit verdammt sei. Diese klare Positionierung zielt darauf ab, die fragmentierte Wahrnehmung der Union in Krisenzeiten zu überwinden und die eigene strategische Autonomie zu stärken.

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António Costa reagierte prompt auf die Kritik und versicherte der italienischen Regierungschin, das Thema auf die Tagesordnung des nächsten Treffens der Staats- und Regierungschefs zu setzen. Dieses Treffen findet am 14. November in Dublin statt, wo die Frage der politischen Vertretung der EU nach eigenen Angaben priorisiert behandelt werden soll. Die Reaktion des EU-Ratspräsidenten zeigt, dass die Warnung aus Rom ernst genommen wird und nun auf europäischer Ebene konkrete Schritte zur Lösung des Dilemmas der fehlenden Einheitlichkeit eingeleitet werden müssen.

Kandidaten und diplomatische Netzwerke im Vergleich

In der Diskussion um die ideale Persönlichkeit für dieses immense Mandat rücken verschiedene europäische Akteure in den Vordergrund. Der portugiesische Ex-Premierminister António Costa selbst lässt keine Zweifel daran, dass er sich zutraut, das Verhandlungsmandat zu übernehmen. Er gilt als erfahrener Diplomat, der innerhalb der EU-Grenzen kaum polarisiert. Allerdings sprechen gegen ihn Aspekte wie eine kürzlich kritisierte schlecht vorbereitete Gipfelkonferenz und die skeptische Beobachtung seiner persönlichen Nähe zum ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Diese engen Bindungen könnten von einigen Beobachtern als potenzielles Hindernis für eine neutrale Vermittlerrolle gewertet werden.

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Eine andere Perspektive bietet der finnische Staatspräsident Alexander Stubb, der als bestvernetzte Persönlichkeit im politischen Spiel gilt. Stubb verfügt nicht nur über direkte Kommunikationswege zu Selenskyj, sondern hat auch Zugang zu russischen Entscheidungsträgern. Er spielte kürzlich Golf mit einem engen Kontakt zu Kreml-Kreisen und führte vor Kurzem ein 90-minütiges Telefonat mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zusammen mit seinem norwegischen Amtskollegen Jonas Gahr Støre. Doch diese Initiative stieß auf heftigen Widerstand, da viele aus der Presseinformation über die Gespräche schockiert reagierten und Stubb einen Alleingang vorwarfen, der die kollegiale Arbeit untergrub.

Auch der italienische Ex-Ministerpräsident Mario Draghi wird immer wieder als politisches Schwergewicht diskutiert. Der 79-jährige Krisenerprobte und Karlspreis-Träger ist seit der Gründung der wirtschaftspolitischen Initiative Rhine Group im Sommer wieder aktiv auf der Brüsseler Bühne. Seine Erfahrung in der wirtschaftspolitischen Führung der Eurozone und seine langjährige politische Laufbahn machen ihn zu einer glaubwürdigen Figur, die sowohl ökonomische als auch politische Instabilitäten gut navigieren kann, ohne dabei selbst allzu sehr polarisieren zu müssen.

Politische Stärken und Grenzen europäischer Führung

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen verfügt über große Stärken, die ihr trotz zahlreicher Kritiker zu einer zweiten Amtszeit verholfen haben. Dennoch zeigte sich spätestens bei den schwierigen Zollverhandlungen mit US-Präsident Donald Trump, dass harter politischer Poker mit den mächtigsten Akteuren der Welt nicht ihre natürliche Domäne ist. Im Vergleich zu ihrem Vorgänger Jean-Claude Juncker, der mit Putin regelmäßig traf und im Handelsstreit mit den USA eine schärfere Figur abgab, wirkt ihre Rolle bei existenziellen Sicherheitsfragen noch immer als unsicher. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, dass die Vertretung in der Ukraine-Frage möglicherweise außerhalb der laufenden Kommissionskompetenzen liegen muss.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bot sich zu Beginn des russischen Angriffskriegs als natürlicher Verhandlungsführer an, da Frankreich die einzige Atommacht in der EU ist. Doch er ließ diese historische Chance verstreichen. Jetzt, in der Schlussphase seiner Amtszeit, hat Macron nicht einmal mehr den nötigen inneren Rückhalt im eigenen Land, was seine internationale Verhandlungsposition weiter erschwert. Die französische Initiative bleibt somit aktuell ohne die notwendige Durchsetzungskraft, um den russischen Partner direkt an den Tisch zu zwingen.

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Ein weiterer wichtiger Name in der Debatte ist der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz. Einige Beobachter in Brüssel sehen ihn als den stärksten Verhandlungsführer für ein Ende des Krieges, insbesondere weil er an wirtschaftlichen Hebeln sitzt und einen offenen Umgang mit Donald Trump pflegt. Merz steht für einen klaren Kurs in der Ukraine-Politik und wäre für Putin, ähnlich wie einst Angela Merkel bei den Minsk-Gesprächen, ein natürlicher Gesprächspartner. Sein Nachteil besteht jedoch darin, dass er manchen als impulsiv gilt und ihm die Erfahrung in diplomatischen Schlachten dieser Kategorie fehlt, was sein Potenzial für diese spezifische Rolle begrenzt.