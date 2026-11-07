Men of War: Dolph Lundgren Actionfilm nach 20 Jahren endlich ungeschnitten

Der indizierte Action-Klassiker Men of War mit Dolph Lundgren ist nun nach zwei Jahrzehnten als ungeschnittene FSK-18-Fassung auf Amazon verfügbar. Hintergrund zur Historie.

Der Actionfilm Men of War mit Hauptdarsteller Dolph Lundgren ist nach zwanzig Jahren Indizierung erstmals ungeschnitten auf der Streamingplattform Amazon verfügbar. Der 1994 produzierte Streifen des Regisseurs Perry Lang, der ursprünglich für das Kino konzipiert wurde, erlebte in Deutschland eine komplexe Historie der Zensur und wurde erst jetzt wieder der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Jahrzehntelange Indizierung des Films

Seit seiner Erstveröffentlichung im Jahr 1994 fristete Men of War ein Schattendasein auf dem Index, da die ungekürzte Fassung ab der Jugendzeit nicht mehr zugänglich sein durfte. Die Deutsche Film- und Medienbewertung FBW hatte den Film lange Zeit nicht freigegeben, was zu einer indirekten Indizierung führte und den Vertrieb erheblich einschränkte. Diese Maßnahme sorgte dafür, dass der Actionstreifen über zwei Jahrzehnte hinweg kaum noch legal erworben oder in Medien beworben werden konnte.

Also read Bürgermeister: Aiwanger war nahbar und voller Energie

Erst jetzt, zwei Jahrzehnte nach der ursprünglichen Videoveröffentlichung, wurde die Fassung vom Index gestrichen und erhielt bei einer neuen Prüfung die Altersfreigabe ab 18 Jahren (FSK 18). Diese Änderung ermöglicht es dem Film nun, als ungeschnittene Version auf Amazon zum Streaming und Kauf freigegeben zu werden. Die langjährige Sperre endete abrupt, als die Plattform den Film wieder in ihr Sortiment aufnahm.

Historie der Videoveröffentlichungen in Deutschland

Während der Mid-2000er-Jahre, als DVDs ihren technologischen Höhepunkt erreichten, waren illegale Bootlegs auf Filmbörsen keine Seltenheit. Viele Filme hatten ihren Weg auf die Disc noch nicht gefunden, und Geheimtipps waren selbst dann oft nur geschnitten erhältlich. Men of War von Routinier Perry Lang wurde seinerzeit direkt auf Video veröffentlicht, war aber für das Kino produziert worden, was an der hochwertigen Ausstattung und den beteiligten Stars erkennbar ist. Neben Dolph Lundgren sind auch BD Wong, Don Harvey, Tom Lister Jr., Kevin Tighe sowie Tim Guinee in weiteren Rollen zu sehen.

Advertisement

Der deutsche Verleih Deutscher Videoring entschied sich für eine reine Auswertung über Video und plante vorsorglich mehrere Fassungen. Neben der ungekürzten Fassung wurden eine geschnittene FSK-18-Fassung sowie eine stark verstümmelte FSK-16-Fassung angefertigt. Kurz nach der Veröffentlichung im Jahr 1995 wurde die ungeschnittene Fassung direkt indiziert. Damit durfte diese Fassung weder offen beworben noch an Jugendliche verkauft werden. Diese Maßnahme sorgte dafür, dass der Actionstreifen über zwei Jahrzehnte hinweg kaum noch legal erworben werden konnte.

Handlung und Charakter der Söldner-Geschichte

Die Handlung konzentriert sich auf den Ex-Söldner Nick Gunar, der für einen letzten Auftrag rekrutiert wird. Zusammen mit einer Gruppe fragwürdiger Individuen soll er dafür Sorge tragen, die indigene Bevölkerung einer tropischen Insel im südchinesischen Meer für den Rohstoffabbau zu vertreiben. Diese Aufgabe wirft ethische Fragen auf und treibt die Konflikte im Film voran. Als er sich jedoch weigert, stellt sich Gunar plötzlich auf die Seite der Unschuldigen.

Obwohl der Film zu seiner Veröffentlichung in den Neunzigern als überholter Vertreter der Achtziger-Action galt, ist genau das auch Teil seines Charmes. Ist mit den Jahren immer besser geworden, urteilen einige Fans, die den Film damals verpasst hatten. Die Inszenierung und die Actionsequenzen wirken heute noch authentisch und ungeschliffen, was dem Streifen einen gewissen Kultstatus verleiht. Dies erklärt auch, warum der Film lange als kleiner Geheimtipp galt, den selbst Actionfans und Fans von Dolph Lundgren verkannt hatten.

Verfügbarkeit und Streaming bei Amazon

Nun ist Men of War endgültig aus der Versenkung gehoben und kann von Interessenten auf Amazon Stream gefunden werden. Die Entfernung aus dem Prime-Abo durch den Anbieter und die anschließende Wiederverfügbarkeit markieren ein signifikantes Kapitel in der Rezeptionsgeschichte des Films. Zuvor war World War Z in den Charts präsent, doch nun bittet sich der neue Zombie-Action-Film ebenfalls fest in den Amazon-Charts fest. Der Fokus liegt jedoch weiterhin auf der langjährigen Verfügbarkeit von Men of War.

Advertisement

Die Wiederfreigabe des Films auf Amazon zeigt, wie sich die Bewertung von Gewalt im Kino über die letzten zwanzig Jahre verändert hat. Was einst als zu brutal oder aggressiv eingestuft wurde, wird heute anders wahrgenommen. Dies eröffnet dem Film ein neues Publikum, das zuvor durch die Indizierung ausgeschlossen war. Die Verfügbarkeit ungeschnittener Inhalte auf digitalen Plattformen ermöglicht es heute, solche historischen Werke wieder zugänglich zu machen, ohne die damaligen ethischen Bedenken vollständig zu ignorieren, sondern sie im Kontext der modernen Altersfreigaben neu zu bewerten.