Menowin Fröhlich: Von Skandalsänger zu Superstar? - Comeback-Story und Zukunftspläne

Menowin Fröhlich, einstiger Skandalsänger, hat bei "Deutschland sucht den Superstar" einen Sensationalsieg gefeiert. In einem Interview mit BILD spricht er über seine musikalische Zukunft, den Kampf gegen sich selbst und die 100.000 Euro Prämie. Er betont, dass er seine Energie jetzt in neue Musik stecken will und dass er innerlich stabil bleiben möchte, auch wenn der große Erfolg ausbleibt.

Wird aus dem einstigen Skandalsänger jetzt ein Superstar? Auf den Sensations-Sieg bei "Deutschland sucht den Superstar" folgt für Menowin Fröhlich (38) zunächst ein Rückschlag: Mit dem Gewinner-Song "Mercy On Me" schafft er es nicht in die Top 100 der Single-Charts.

Für ihn soll der Gewinn im dritten Anlauf trotzdem ein Neustart sein: Mit BILD spricht Menowin über seine musikalische Zukunft, den Kampf gegen sich selbst und die 100.000 Euro Prämie.

"Für mich war das eine zweite Chance von Gott", sagt Menowin über seinen Sieg. Am Morgen nach dem großen DSDS-Finale habe er das alles nicht begreifen können: "Ich habe erst mal gebetet.

" Früher hätte er direkt Party gemacht, weiß er. "Ich habe Fehler gemacht. Große Fehler sogar. Aber ich verstecke sie nicht.

" Menowin Fröhlich will seine Energie jetzt in neue Musik stecken. Für die Zukunft kann sich der acht- und bald neunfache Vater auch ein Buch oder eine Familien-Dokusoap vorstellen. Vorbei sind die Zeiten, als Menowin mit Körperverletzung und Betrug von sich reden machte. Oder in denen er im Drogenrausch endete.

Doch was, wenn der große Erfolg wirklich ausbleibt? Menowin zu BILD: "Früher hätte mich das zerstört. Heute nicht mehr. Natürlich wünsche ich mir Erfolg.

Aber mein Wert darf nicht mehr davon abhängen, ob Menschen klatschen oder nicht. Der Hype kann kommen und gehen, aber ich will innerlich stabil bleiben.

" Pop-Titan Dieter Bohlen (72) umarmte Menowin nach dessen Sieg, seine Musik wird er aber nicht produzieren. Er wünscht ihm ein Team, "das ihm Halt gibt"(72) bei BILD erklärt: "Wir werden keinen Superstar finden.

" Das Wort sei "ein bisschen zu hoch. Wenn es ein Star wird, wären wir schon happy.

" Nach dem Finale erlebte der Sieger einen Shitstorm in sozialen Medien. "Ich verstehe, dass nicht jeder an Veränderung glaubt", sagt Menowin. "Worte allein reichen auch nicht. Deshalb will ich nicht groß reden, sondern anders leben.

" 2005 musste Menowin die Castingshow wegen einer zweijährigen Haftstrafe vorzeitig abbrechen, 2010 wurde er Zweiterjetzt mit dem Label "Embassy of Music" an einem Album arbeitet. Seinen Weg voller Höhen und Tiefen will er darin verarbeiten – samt Schmerz und Hoffnung.

"Die Menschen werden eine ehrlichere Seite von mir kennenlernen", verspricht er. "Ich glaube, der größte Kampf beginnt nicht nach einer Niederlage, sondern nach einem Erfolg. Jetzt muss ich aufpassen, dass mein Herz ruhig bleibt und ich mich nicht verliere.

" Die erste Woche nach dem Sieg war für Menowin Fröhlich "wie ein Sturm". "Morgens Interviews, tagsüber Produktionen, abends Termine. Aber ich habe bewusst versucht, kleine Momente zu schützen: Zeit mit den Kindern, Gespräche mit Ronja, Gebet, Ruhe.

" In seiner Heimat Würzburg besuchte er den Gottesdienst. Foto: PrivatMit Partnerin Ronja und den Kids habe Menowin gemerkt: "Das hier bedeutet mir mehr als jeder Pokal.

" Im August. Für ihn Kind Nummer neun. Mit seinen 100.000 Euro Siegprämie hat sich Menowin bisher "nichts Großes" gegönnt, erklärt er.

"Früher hätte ich wahrscheinlich vieles impulsiv gemacht. Heute denke ich anders.

" Das Geld möchte er zuerst in "Sicherheit für die Familie" investieren





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