Polizei sichert einen menschlichen Unterschenkel im Isebekkanal in Hamburg-Harvestehude. Taucher und Drohnen unterstützen die Ermittlungen der Mordkommission am Tatort.

Die Hamburger Polizei hat am Donnerstagnachmittag eine mutmaßliche menschliche Leiche im Isebekkanal entdeckt. Zeugen hatten gegen 15:20 Uhr am Kaiser-Friedrich-Ufer, in der Nähe der Kreuzung zur Bogenstraße, einen verdächtigen Gegenstand im Wasser treiben sehen und den Notruf abgesetzt. Die Fundstelle liegt unweit eines Gymnasiums in dem Stadtteil Harvestehude.

Details zum Fund und Sicherung des Ortes

Nach ersten Informationen der Polizei handelt es sich bei dem Fundstück um einen menschlichen Unterschenkel. Es ist derzeit noch unklar, ob das Gliedmaß von einem Mann oder einer Frau stammt. Bislang gibt es keine Anhaltspunkte für den weiteren Verbleib des restlichen Körpers. Auffällig ist zudem, dass sich ein kleiner Rollkoffer zusammen mit dem Leichenteil im Gewässer befand, wobei die Verbindung zwischen beiden Gegenständen noch nicht geklärt ist.

Also read Großeinsatz in Glinde: Polizei und Feuerwehr heben mutmaßliches Drogenlabor aus

Die Behörden reagierten mit einem großen Aufgebot. Der unmittelbare Fundort wurde schnell und weiträumig abgesperrt, um die Beweiskette zu schützen. Im Zuge der umfangreichen Spurensicherung kamen moderne Ermittlungsmethoden zum Einsatz. So ließ die Polizei eine Drohne aufsteigen, um den Tatort aus der Luft zu dokumentieren und mögliche Spuren zu sichern.

Einsatztaktik und Beteiligung der Spezialisten

Gegen 17:00 Uhr rückten mehrere Polizeitaucher an, um den Isebekkanal genauer zu untersuchen. Die Spezialisten tauchten in das Wasser ein, um den Bereich weiter nach möglichen weiteren Leichenteilen oder Beweismitteln abzusuchen. Trotz der intensiven Suche wurden zunächst keine weiteren menschlichen Überreste gefunden.

Advertisement

Advertisement

Nach Informationen von BILD wurde auch die zuständige Mordkommission alarmiert, was auf die Schwere des Vergehens hindeutet. Wie lange der Unterschenkel bereits im Kanal trieb, ist ebenfalls noch nicht abschließend geklärt. Die genaue Ursache und der Hergang des Vorfalls sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Lage des Gewässers und künftige Ermittlungen

Der Isebekkanal ist knapp drei Kilometer lang und liegt im Nordwesten der Außenalster. Das Gewässer weist durchschnittlich eine Breite von 20 Metern auf und ist ein bis zwei Meter tief. Es mündet schließlich in die Alster, wodurch die Strömungsverhältnisse eine besondere Bedeutung für die Spurensuche haben. Ein Polizeiboot durchsuchte den Kanal am Nachmittag zusätzlich von der Wasseroberfläche aus. Die Behörden führen die Ermittlungen unter strengster Geheimhaltung weiter.