Menschenrechtsverbrechen in Soest: Gefesselte Frau hing an Holzbalken

Ein Gericht in Soest verhandelt über brutale Misshandlung. Die 33-jährige Opfer hing gefesselt an einem Balken. Dennis J. steht vor Gericht.

In der Stadt Soest in Nordrhein-Westfalen haben sich brutale Fakten aus einem Kriminalfall geöffnet, bei dem eine 33-jährige Frau über Wochen von Dennis J. misshandelt und gefangen gehalten wurde. Die Opfer waren eine obdachlose Frau, die an einer Autismus-Spektrum-Störung litt. Aufzeichnungen, die der Polizei anonym zugespielt wurden, zeigen nun detailliert, wie das Verbrechen begangen wurde. Die Beweise legen nahe, dass die Frau stundenlang nackt und gefesselt an einem Holzbalken in der Kälte hing.

Extreme Kälte und Todesgefahr

Während der Haftzeit befand sich die Frau in einer extremen Notlage. Ihre Füße berührten kaum den Boden, während die Umgebungstemperatur bei 13 Grad Celsius lag. Oberstaatsanwältin Imke Reelsen stellte im Prozessbeginn fest, dass die Körpertemperatur der Frau auf 35,6 Grad sank. Es bestand akute Lebensgefahr, wäre sie nicht rechtzeitig entdeckt worden. Neben Dennis J. müssen sich drei weitere mutmaßliche Komplizen verantworten.

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Diese Männer im Alter von 16, 17 und 25 Jahren stehen unter Verdacht der Beihilfe und des Drogenhandels. Dennis J. selbst wird beschuldigt, die Frau misshandelt und in illegaler Haft gehalten zu haben. Seine Haltung im Saal war schockierend. Er gab zu Protokoll, dass ihn die Qualen der Opfer nur belustigt hätten. Diese Aussage steht im krassen Widerspruch zu dem Leid, das die Opfer ertragen mussten.

Aufnahmen der Überwachungskamera

Neue Aufnahmen einer Überwachungskamera sollen den Ablauf der Gewalttaten rekonstruieren. Auf den Bildern sind Dennis J. und seine Lebensgefährtin Sarah A. zu sehen. Die Mutter von drei Kindern zog der gefesselten Frau die Hose herunter und befahl ihr zu tanzen. Dennis J. schloss die Frau mit Handschellen an ein Fahrradschloss an. Seine Worte waren zynisch und abwertend. Er fragte spöttisch, ob sie rein wolle und wie das geschehen sollte.

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Die Täter verließen die Wohnung und verkündeten, dass sie schlafen gehen würden. Ein Nachbar bemerkte schließlich die grausame Situation und alarmierte die Polizei. Die Frau war an den Dachbalken gekettet und befand sich in einem Zustand extremer Erschöpfung. Die Rettung der Frau durch die Beamten war der einzige Grund, warum sie die Nacht überlebte. Die Umstände der Befreiung zeigen die Schwere der Vernachlässigung und des Missbrauchs.

Verteidigung und Gegenanschuldigungen

Die Anwälte der Täter versuchen, die Vorwürfe abzumildern. Sarah A. beteuerte gegenüber den Medien ihre Unschuld. Dennoch sitzt sie selbst in Untersuchungshaft. Der Verdacht gegen sie lautet, dass sie ebenfalls an der Quälerei beteiligt war. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr vor, die ehemalige Freundin gequält zu haben. Die Rolle von Sarah A. im Prozess wird als entscheidend für die Aufklärung der Taten angesehen.

Dennis J. gibt zu, die Misshandlungen durchgeführt zu haben. Seine Begründung ist jedoch für die Justiz kaum nachvollziehbar. Er behauptet, er habe mitgemacht, weil es ihm Vergnügen bereitete. Die Anwältin der Opfer, Jutta Klaus, beschreibt das Erlebte als das Schlimmste, was eine Person erfahren kann. Sie nennt Beispiele für die extreme Gewalt, die angewendet wurde.

Schwere Verletzungen und psychische Folgen

Die körperlichen Schäden an der 33-Jährigen sind enorm. Die Anwältin Jutta Klaus beschreibt ein Spiel, bei dem verlorene Runden mit Schlägen bestraft wurden. Dennis J. habe seine Mandantin so stark geschlagen, dass sie ungebremst auf einen Couchtisch prallte. Sein Kommentar dazu war, er habe es etwas übertrieben. Dies zeuge von einer menschenverachtenden Haltung.

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Die psychischen Folgen werden das Leben der Frau für immer prägen. Sie leidet unter den traumatischen Erfahrungen der Gefangenschaft und der Erniedrigung. Die Richter prüfen aktuell, ob der Prozess neu beginnen muss. Dies hängt davon ab, wie die neu aufgetauchten Videoaufnahmen rechtlich eingeordnet werden. Ein möglicher Neustart würde die Prozesse gegen Dennis J. und Sarah A. verbinden. Die Bevölkerung reagiert bestürzt auf die Details des Falles.