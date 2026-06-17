Mensing besteht Managerprüfung an der Sporthochschule

Handballprofi Mensing nutzt Verletzungspause für Weiterbildung und besteht schriftliche und mündliche Prüfung an der Deutschen Sporthochschule Köln. Das Zertifikat dient als Türöffner für eine mögliche Karriere als Manager oder sportlicher Leiter nach der aktiven Laufbahn. Parallel dazu verlängert er seinen Vertrag bis 2028 und spielt in der Champions League.

Mensing hat die Managerprüfung an der Deutschen Sport hochschule in Köln bestanden. Die Prüfung umfasste sowohl schriftliche als auch mündliche Teile. Zuvor hatte er ein konzipiertes Studium mit drei Präsenzphasen in Köln absolviert.

Er nutzte die Zeit während seiner Handball-Pause, nachdem er sich einen Kreuzbandriss zugezogen hatte und monatelang ausgefallen war. Dadurch entging ihm der Terminstress seiner Teamkollegen. In dieser Phase widmete er sich der Weiterbildung. Mensing erklärte stolz, dass er die Gelegenheit genutzt habe, um sich neben dem Sport eine berufliche Perspektive aufzubauen.

Ob er später tatsächlich als Manager oder sportlicher Leiter arbeiten wird, ist noch nicht sicher. Falls er nach seiner aktiven Karriere im Handball bleiben möchte, sei das Zertifikat jedoch ein guter Türöffner. Mensing besitzt sowohl einen dänischen als auch einen deutschen Pass. Vor der mündlichen Prüfung war er nach eigenen Angaben sogar aufgeregter als vor dem European-League-Finale.

Dieses Finale gegen Montpellier hatte er zuvor mit der MT Mannschaft gewonnen und den Titel errungen. In der kommenden Saison kann er daher in der Champions League spielen. Sein Vertrag mit dem Klub war bereits während seiner Verletzungspause bis 2028 verlängert worden. Die Kombination aus sportlichem Erfolg und akademischer Qualifikation zeigt seine langfristige Planung





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