Mentale Stärke bei Cirque du Soleil Artisten in Berlin: Umgang mit Druck

Wie Artisten des Cirque du Soleil in Berlin mentale Techniken nutzen, um unter extremem Druck zu bestehen. Ein Blick auf Atemmethoden und Visualisierung.

Bei den Artistinnen und Artisten des Cirque du Soleil in der deutschen Hauptstadt geht es bei der Show "Alizé" weit mehr um bloßen Beifall als um die reine physische Präsenz. Die wahre Kunst besteht darin, wie die Darsteller mit Rückschlägen in der Höhe umgehen, da ein Fehler in luftiger Höhe nicht ungeschehen gemacht werden kann. Umso wichtiger sind daher etablierte Techniken, die den Künstlern helfen, auch nach einem Missgeschick ruhig zu bleiben und neues Vertrauen in die eigene Technik zu fassen.

Techniken zur Stressregulierung bei Akrobaten

Asom Hayman-Jones, ein 24-jähriger Artist, erlebt regelmäßig den Druck, der entsteht, wenn ein Manöver nicht wie geplant funktioniert. In einem Fall scheiterten mehrere Versuche, eine Menschenpyramide aus vier übereinanderstehenden Artisten, das sogenannte "Four High", zu bilden. Nach einem fehlgeschlagenen Salto und der Erkenntnis, dass der Absprung zu kurz war, wuchs die Anspannung in der Gruppe rapide. Statt den natürlichen Reflex zu nutzen und mehr Kraft aufzuwenden, was oft zu Verspannungen führt, entschieden sich das Team und Asom für eine bewusste Pause. Sie wandten die sogenannte Box-Atmung an, eine Methode, bei der vier Sekunden eingeatmet, kurz die Luft angehalten und vier Sekunden ausgeatmet werden.

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Diese Atemtechnik dient dazu, die körperliche Stressreaktion zu regulieren und die Aufmerksamkeit zu stabilisieren. Auch in der klinischen Psychologie wird solch langsames, kontrolliertes Atmen eingesetzt, um Anspannung zu reduzieren. Nach dieser kurzen Sammelphase folgte der dritte Versuch, der schließlich gelang: Der Artist landete wie geplant auf den Schultern seiner Kollegen. Die Reaktion des Publikums war außergewöhnlich, und die Atmosphäre wechselte von nervenaufreibend zu unglaublich aufregend.

Visualisierung im Spitzensport und bei Air-Acrobatinnen

Atemtechniken sind für Asom Hayman-Jones nur ein Teil der umfassenden mentalen Vorbereitung. Ein weiterer zentraler Aspekt ist die Visualisierung, eine Methode, die auch im Hochleistungssport weit verbreitet ist. Dabei stellen sich die Athletinnen und Athleten nicht nur den perfekten Bewegungsablauf vor, sondern beschäftigen sich aktiv mit der Vorstellung, dass Dinge schiefgehen können. Sie trainieren bewusst mögliche Fehler und deren direkte Reaktionen darauf. Asom erklärt, dass das Schlimmste unter Druck sei, zu viel zu wollen oder zu fest zuzugreifen, was nur zu weiteren Fehlern führen würde. Diese mentale Vorbereitung hilft ihm, auch in kritischen Momenten einen klaren Kopf zu bewahren.

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Selbstwirksamkeit durch kleine Erfolgserlebnisse

Leela Masuret, 26 Jahre alt und als Luftakrobatin sowie Darstellerin einer Windgöttin in der Show tätig, konzentriert sich auf einen anderen Aspekt der psychologischen Widerstandsfähigkeit. Ihre Disziplin erfordert enorme Kraft und Geduld, insbesondere bei komplexen Figuren wie dem "Fish", einer eleganten Rückbeuge in der Luft. Drei Monate trainierte sie täglich rund drei Stunden an diesem Skill, um ihn sicher beherrschen zu können. Der Durchbruch kam langsam: Einmal konnte sie die Bewegung für nur eine Sekunde halten, ohne herunterzufallen. Dieser winzige Moment war für sie entscheidend, da er das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten stärkte.

Obwohl der Trick danach eine Woche lang erneut nicht funktionierte, hatte sich ihr mindset nachhaltig verändert. Sie wusste nun, dass sie das Ziel erreichen konnte. Psychologen bezeichnen diese Überzeugung, schwierige Aufgaben aus eigener Kraft bewältigen zu können, als Selbstwirksamkeit. Sie entsteht vor allem durch die Erfahrung, Herausforderungen tatsächlich gemeistert zu haben, wobei bereits kleine Erfolgserlebnisse ausreichen, um die Motivation aufrechtzuerhalten und den Fortschritt zu sichern.

Fazit: Mentalität entscheidet über den Erfolg

Die Geschichten von Asom Hayman-Jones und Leela Masuret verdeutlichen zwei unterschiedliche, aber komplementäre Wege, mit den extremen Anforderungen des Artistik-Lebens umzugehen. Mentale Stärke bedeutet bei den Performern des Cirque du Soleil nicht, keine Angst zu haben oder niemals zu scheitern. Sie zeigt sich vielmehr in der Fähigkeit, nach einem Rückschlag wieder handlungsfähig zu werden, sich selbst zu vertrauen und den nächsten Schritt zu wagen. Hoch oben in der Luft entscheidet nicht allein die körperliche Leistungsfähigkeit über den Erfolg einer Vorstellung. Sondern auch die geistige Kapazität, im entscheidenden Moment den Überblick zu behalten und den Druck in fokussierte Energie umzuwandeln. Diese mentale Disziplin ist der unsichtbare Teil der Akrobatik, der die Sicherheit und Brillanz der Shows in Berlin ermöglicht.