Keine Frage – negative Gedanken laufen uns allen von Zeit zu Zeit über den Weg. Ein ganz bestimmtes Wörtchen kann dir aber womöglich dabei helfen, deine negative Einstellung zu heilen und deine Gedanken neu auszurichten.

Keine Frage – negative Gedanken laufen uns allen von Zeit zu Zeit über den Weg. Ein ganz bestimmtes Wörtchen kann dir aber womöglich dabei helfen, deine negative Einstellung zu heilen und deine Gedanken neu auszurichten.

Wer kennt das nicht – wenn sich neue Situationen ergeben oder Dinge anders verlaufen, als wir es uns eigentlich wünschen, werden wir oftmals von unseren negativen Gedanken eingeholt. Es entstehen Selbstzweifel, in denen wir uns häufig sogar regelrecht verlieren können. Das muss aber nicht sein, denn dieser leicht umsetzbare Ansatz kann dir helfen, aus dem negativen Gedankenkarussell auszusteigen und dich auf die wirklich wichtigen und hilfreichen Gedanken zu konzentrieren. Selbstverständlich lassen sich negative Gedanken nicht einfach wegzaubern.

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Welcher Ansatz dennoch helfen kann, deinen Fokus neu auszurichten und dir neue Perspektiven zu eröffnen, erfährst du im Video. Er ist Teil unseres exklusiven Angebots für registrierte Nutzer:innen. Du kannst ihn lesen, sobald du dich angemeldet hast.