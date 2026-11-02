Mercedes-AMG CLE 646: Der limitierte V8-Hype mit 646 PS

Der Mercedes-AMG CLE 646 verbindet einen 646 PS starken V8 mit exklusivem Racing-Feeling. Mit einem Preis von 800.000 Euro sind die 30 Einheiten bereits verkauft.

Mercedes-AMG hat aus dem eleganten CLE Coupé ein extrem leistungsstarkes Sondermodell mit der Bezeichnung CLE 646 entwickelt. Die Spezialanfertigung überzeugt mit einer Karosserie aus Carbon und einem V8-Ottomotor mit 646 PS. Die Testfahrten fanden im Auftrag von BILD auf der Rennstrecke in Immendingen statt.

Technik und Fahrleistungen des CLE 646

Unter der zerklüfteten Carbonhaube des CLE 646 kommt ein Vierliter-Achtzylindermotor zum Einsatz. Dieser leistet 646 PS und erzielt ein maximales Drehmoment von 850 Newtonmetern. Die Beschleunigung von null auf hundert Kilometer pro Stunde dauert nur 3,9 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 310 km/h, die Beschleunigung von null auf 200 km/h beträgt 11,4 Sekunden. Ingenieure verzichteten beim CLE 646 bewusst auf den Allradantrieb. Die Kraft wird ausschließlich an die Hinterräder überträgt. Ein Sperrdifferenzial und ein Gewindefahrwerk stabilisieren das Fahrzeug in den Kurven.

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Exklusives Cockpit mit Carbon-Rennschalen

Das Interieur des CLE 646 orientiert sich strikt an der Rennsport-Tauglichkeit. Bequeme Sitze wurden durch Carbon-Rennschalen mit Hosenträgergurten ersetzt. Eine Rücksitzbank entfällt zugunsten eines Überrollbügels. Das Fahrwerk des Fahrzeugs wurde extrem hart abgestimmt. Bei hohen Geschwindigkeiten erfordert der Umgang mit dem Fahrzeug viel Fahrerarbeit. Die Bremsen greifen sehr aggressiv. Der Lärmcharakter des Motors wird als extrem dominant beschrieben.

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Hoher Preis und limitierte Produktion von 30 Einheiten

Der Mercedes-AMG CLE 646 ist als extrem exklusive Sonderanfertigung konzipiert. Der Preis für ein Fahrzeug liegt bei 800.000 Euro. Die Produktion ist streng auf 30 Exemplare begrenzt. Alle 30 Fahrzeuge wurden bereits abgesetzt. Ein Kauf ist daher aktuell auf dem offiziellen Markt nicht mehr möglich. Der hohe Preis spiegelt die exotische Karosserie und den speziellen Motorsound wider.

Zukunftsausblick unter AMG-Chef Stefan Weckbach

Obwohl der CLE 646 bereits verkauft ist, gibt es Signale für zukünftige Modelle. Der neue AMG-Chef Stefan Weckbach plant den Wiedereinzug von V8-Motoren in die breite Modellpalette. Dieses Vorhaben umfasst auch den regulären CLE. Diese Fahrzeuge werden jedoch nicht limitiert sein. Der Preis wird sich vermutlich im oberen Segment bewegen. Die Nachfrage nach dem V8-Turbo bleibt hoch.