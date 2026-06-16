Mercedes-AMG GLS 63 bekommt Facelift

Der Mercedes-AMG GLS 63 bekommt ein Facelift mit neuen Scheinwerfern, einem gigantischen Kühlergrill und sieben Sternen am Heck. Der Motor bleibt beim V8, wird jedoch überarbeitet und trägt nun den Zusatz 'Evo'. Der GLS 63 4Matic+ bietet beeindruckende Fahrleistungen und ein modernes Innenraumdesign.

Der Mercedes-AMG GLS 63 bekommt ein Facelift , das vor allem an der imposanten Front ins Auge fällt. Mit neuen Scheinwerfern im Sternen-Design und einem gigantischen Kühlergrill zieht er alle Blicke auf sich.

Der GLS 63 rollt auf neuen 23-Zoll-Felgen, die die bisherigen Monoblock-Räder ablösen. Am Heck prangen insgesamt sieben Sterne, ein echter Hingucker! Die AMG-Performance-Abgasanlage soll für den typischen V8-Sound sorgen. Das neue Night-Paket II mit Umfängen in sogenanntem Dark Chrome bietet eine aggressivere Optik.

Unter der Haube bleibt es beim V8: Der 4,0-Liter-Biturbo mit 612 PS und 850 Nm Drehmoment bleibt dem GLS 63 erhalten. Doch der Motor wurde überarbeitet und trägt nun den Zusatz 'Evo'. Angepasst wurden unter anderem Einlassnockenwelle, Einspritzsystem und Kurbelwelle (jetzt Flat-Plane-Bauweise). Er soll die Basis für noch leistungsfähigere V8-Modelle der Zukunft sein.

Viel hilft viel: Drei Sterne pro Rückleuchte und ein mittiger Stern, damit auch niemand übersieht, dass das hier ein Mercedes unterwegs ist. Der GLS 63 4Matic+ bietet mit seinem vollvariablen Allradantrieb und der Neungang-Automatik beeindruckende Fahrleistungen: 0 auf 100 km/h in 4,2 Sekunden, Spitze bei 280 km/h. Dazu gibt es sechs Fahrmodi, aktive Wankstabilisierung und das Luftfahrwerk AMG Ride Control+. Der Mildhybrid verfügt über einen Startergenerator, der zusätzliche 23 PS und 205 Nm liefert.

Im Innenraum dominiert der Superscreen mit drei 12,3-Zoll-Displays. Auch die Verarbeitungsqualität überzeugt, besonders mit dem optionalen Manufaktur-Interieur-Paket. Der GLS 63 kommt serienmäßig mit einer dritten Sitzreihe, und auf Wunsch können in der zweiten Reihe Einzelsitze geordert werden. Ob der GLS 63 die 200.000-Euro-Marke knacken wird, ist noch unklar.

Zuletzt lag der Preis bei knapp 191.000 Euro. Mercedes-AMG hält sich mit Details noch bedeckt, doch die Spannung steigt





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