Mercedes-AMG GT 4-Türer: Ein AMG ohne klassischen Motor, aber mit dem Anspruch, die Marke neu zu definieren

Der neue Mercedes-AMG GT 4-Türer ist der erste vollelektrische AMG und markiert einen radikalen Schritt in der Geschichte der Traditionsmarke. Er vereint die sportliche Ästhetik eines klassischen AMG-Modells mit dem Komfort und der Alltagstauglichkeit eines viertürigen Coupés.

Ein AMG ohne klassischen Motor – und trotzdem mit dem Anspruch, die Marke neu zu definieren: Der neue Mercedes-AMG GT 4-Türer steht erstmals komplett unter Strom.

Nach langem Warten enthüllt Mercedes die Serienversion seines viertürigen Power-Coupés. Kein Tropfen Benzin, kein Achtzylinder-Sound, dafür drei Elektromotoren und Leistungswerte, die selbst eingefleischte AMG-Fans aufhorchen lassen. Für die Traditionsmarke ist es mehr als nur ein neues Modell. Es ist der radikalste Schritt in ihrer Geschichte.

Und doch soll alles beim Alten bleiben – zumindest beim Gefühl hinterm Lenkrad. Schon der erste Blick verrät: Das ist ein echter AMG. Die lange Motorhaube, die markanten Kotflügel und die flache, gestreckte Form erinnern an die . Der viertürige GT trägt seine Herkunft offen zur Schau.

Auch ohne Verbrenner wirkt er wie ein klassisches Performance-Coupé aus Affalterbach. Trotz seiner sportlichen Linienführung ist der GT 4-Türer durchaus alltagstauglich. Mit einer Länge von 5,09 Metern und 3,04 Meter Radstand bietet er Platz für bis zu fünf Personen. In den Kofferraum passen 507 Liter Gepäck.

Ein zusätzlicher Stauraum von 62 Litern im Frunk macht ihn noch praktischer





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