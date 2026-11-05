Mercedes-AMG GT 63: Elektro-Supersportler mit 1169 PS und V8-Emotion

Der neue Mercedes-AMG GT 63 liefert 1169 PS und Sprint in 2,1 Sekunden. Erfahren Sie mehr zu Reichweite, Preis und dem simulierten V8-Erlebnis.

Der neue Mercedes-AMG GT 63 4-Türer-Coupé markiert einen deutlichen Wendepunkt in der Hochleistungs-Ära. Mit einer kombinierten Leistung von 1169 PS und einem Drehmoment von 2000 Newtonmetern definiert das Fahrzeug die oberen Grenzen der aktuellen Elektromobilität neu. Die drei verbauten Elektromotoren treiben das zwei Komma vier Tonnen schwere Chassis an und ermöglichen eine Beschleunigung von null auf einhundert Kilometer pro Stunde in einer Rekordzeit von zwei Komma ein Sekunden. Diese technischen Spezifikationen platzieren den Viertürer direkt in der Liga etablierter Supersportwagen, obwohl es sich um ein batterieelektrisches Fahrzeug handelt.

Extreme Leistungsdaten und Beschleunigungswerte

Die Performance-Charakteristika des AMG GT 63 übertreffen traditionelle Antriebskonzepte bei Weitem. Innerhalb von sechs Komma vier Sekunden erreicht der Sportwagen bereits eine Geschwindigkeit von zweihundert Kilometern pro Stunde. Die maximale Abrollgeschwindigkeit ist auf dreihundert Kilometer pro Stunde begrenzt, was die aerodynamische Effizienz und die mechanische Stabilität des Fahrzeugs unter extremen Bedingungen bestätigt. Die drei Elektromotoren gewährleisten nicht nur die rohe Beschleunigungskraft, sondern auch eine präzise Kraftverteilung, die für ein solides Fahrverhalten bei hohen Geschwindigkeiten erforderlich ist. Diese Daten unterstreichen die technologische Überlegenheit des neuen Modells im Vergleich zu seinen benzinbetriebenen Vorgängern.

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Simulierte V8-Emotionen und digitale Akustik

Ein entscheidendes Unterscheidungsmerkmal dieses Elektrofahrzeugs ist der Versuch, die emotionale Bindung an den V8-Motor durch digitale Simulationen aufrechtzuerhalten. Beim gleichzeitigen Ziehen an beiden Lenkrad-Paddles wird ein Boost-Modus für den maximalen Katapultstart aktiviert. Parallel dazu geben die Lautsprecher einen täuschend echten V8-Sound aus, der die mechanische Anwesenheit des Motors imitiert. Der Fahrer kann sogar über die Schaltwippen durch virtuelle Gänge schalten, wobei Zugkraftunterbrechungen simuliert werden. Dieser Prozess wird durch haptisches Feedback verstärkt, da das Einrasten der Gänge im Sitz spürbar ist. Zusätzlich erzeugen simulierte Auspuffklappen ein authentisches Fahrgeräusch, das die Illusion eines Verbrenners aufrechterhält.

Fahrerassistenzsysteme und dynamische Kontrolle

Neben der geradlinigen Beschleunigung legt Mercedes-AMG großen Wert auf die Fahrdynamik in Kurven und auf der Rennstrecke. Die Ausstattung umfasst eine Luftfederung, eine aktive Hinterachslenkung und einen variabler Allradantrieb, die zusammenarbeiten, um das schwere Fahrzeug handlich zu halten. Das System "Race Engineer" bietet dem Fahrer umfassende Kontrolle über das Fahrverhalten. Über drei Drehsteller in der Mittelkonsole können individuelle Einstellungen für das Ansprechverhalten des Gaspedals, die Agilität und die Traktion vorgenommen werden. Diese Anpassungen ermöglichen es dem Fahrer, die Fahreigenschaften an die jeweiligen Straßen- oder Rennbedingungen anzupassen und so das volle Potenzial des Elektromotors auszuschöpfen.

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Reichweite, Laden und praktische Effizienz

Die Energiespeicherkapazität des Fahrzeugs beträgt hundertsechs Kilowattstunden. Mercedes verspricht eine Reichweite von bis zu sechshundertneunundneunzig Kilometern nach dem WLTP-Standard. In der Praxis ist dieser Wert jedoch schwer zu erreichen, wie erste Tests zeigen. Bei einer zurückhaltenden Fahrweise zeigte der Bordcomputer beim ersten Ausritt einen Verbrauch von gut einundzwanzig Kilowattstunden pro hundert Kilometer. Für ein schnelles Nachladen bietet das Fahrzeug die Option, bis zu sechshundert Kilowatt zu laden. Diese spezifische Ladeoption ist jedoch kein Standard und kostet zusätzliche tausend Euro. Eine spezielle Ölkühlung sorgt dafür, dass die Batterie auch bei hoher Belastung auf der richtigen Temperatur bleibt, um die Leistungsfähigkeit zu garantieren.

Marktpositionierung und Preisstruktur

Der Zugang zum elektrischen Fahrspaß im AMG-Segment erfordert ein erhebliches finanzielles Engagement. Der kleinere AMG GT 53 startet bereits bei einem Preis von einhundertfünfzehntausendvierhundertdreißig Euro. Für das Top-Modell AMG GT 63 sind mindestens einhundertneunundneunzigtausenddreihundertfünfzig Euro zu entrichten. Trotz des hohen Preises bietet das Fahrzeug ein emotionales Fahrerlebnis, das bislang nur von wenigen Elektroautos bekannt war. Die Kombination aus extremen Leistungsdaten, innovativer Simulations-Technologie und premium Ausstattung positioniert den GT 63 als exklusives Statussymbol. Die Herausforderung für Mercedes besteht nun darin, die Lücke zwischen den technischen Daten und der alltäglichen Praxis für die Kunden zu schließen und die wahrgenommene Reichweite im realen Einsatz zu bestätigen.