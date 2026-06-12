Mercedes B-Klasse Gebrauchtwagen-Check: Unterschätzter Kompaktvan mit solidem Technik-Image

Die Mercedes B-Klasse gilt als komfortabler und praktischer Kompaktvan. Ein Überblick über die Stärken, typischen Mängel und Rückrufe beider Generationen sowie Hinweise für Käufer.

Kaum Rost, solide Technik und viel Platz: Die Mercedes B-Klasse zählt gebraucht zu den unterschätzten Autos. Der TÜV-Check zeigt, welche Schwächen Käufer kennen sollten. Die B-Klasse ist ein komfortorientierter Kompaktvan mit klarem Fokus auf Alltagstauglichkeit.

Bequemer Einstieg, gute Übersicht und solide Platzverhältnisse prägen das Konzept. In den Hauptuntersuchungen schneidet sie insgesamt ordentlich ab, typische Mängel betreffen eher Verschleißteile als gravierende Technikprobleme. Lenkung und Fahrwerk treffen die goldene Mitte zwischen Fahrspaß und Mercedes-Komfort. Die bessere Aerodynamik (cw-Wert) senkt zusammen mit sparsamen Motoren den Verbrauch.

Mit dem Facelift 2022 erhielten die Benziner elektrische Kompressoren, die Diesel und stärkere Benziner ein neues Doppelkupplungsgetriebe mit acht Gängen. Das Infotainment zickt elektronisch, Cockpits vibrieren, Innenraumfilter setzen sich zu. Rückrufe betrafen fehlerhafte Airbags, sich lösende Bremssattelgehäuse, Metallspäne im ABS-System, defekte Rücksitzlehnen und Brandgefahr am Doppelkupplungsgetriebe (DCT). Die erste Generation (W 246) war ein höhergelegtes Raumauto.

Ausstattung und Antriebe stimmen mit dem flachen Kompakten (W 176) überein. Die Benziner leisten 122 bis 211 PS, die Diesel 90 bis 177 PS. 2014 brachte ein Facelift frische Optik, ein größeres Display und Allradantrieb. Für die meisten Fahrer sind der B 180 oder B 200 gute Kompromisse aus Leistung und Effizienz, unter Vielfahrern hat der 1,5-Liter-Diesel (90/109 PS) nicht den besten Ruf. Verwirrte Assistenzsysteme erforderten einige Updates.

Die bekam auch das ruckelnde Doppelkupplungsgetriebe. Rückrufe betrafen unter anderem Lenkung, Airbags, den Steuerkettenspanner und Bremskraftverstärker. Beide Generationen werden im Schnitt weniger gefahren als andere Autos ihrer Klasse und dabei meist gut gepflegt - das schlägt sich in guten TÜV-Resultaten nieder. Durchweg Top-Platzierungen in den Rankings zeigen die sehr anständige Langlebigkeit. Diese Qualität hat allerdings ihren Preis





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