Der neue Bluetooth-Tracker soll verlorene Autoschlüssel schneller auffindbar machen. Der Anhänger wird direkt am Schlüsselbund befestigt und besitzt ein mattschwarzes Gehäuse, gebürstetes Metall und einen verchromten Stern.

Mercedes-Benz bringt eigenen Bluetooth-Tracker auf den Markt. Der Anhänger soll verlorene Autoschlüssel schneller auffindbar machen. Nutzer können das Gerät entweder mit Apples 'Wo ist?

'-Netzwerk oder mit Googles 'Mein Gerät finden' koppeln. Der Tracker wird direkt am Schlüsselbund befestigt und besitzt ein mattschwarzes Gehäuse, gebürstetes Metall und einen verchromten Stern. Der Signalton, der ausgelöst wird, wenn der Handy den Tracker in der Nähe erkennt, erreicht bis zu 125 Dezibel. So lässt sich der Schlüssel leichter zwischen Kleidung, Taschen oder anderen Gegenständen finden.

Die Reichweite des Trackers soll bis zu 120 Meter betragen. Der Tracker besitzt einen fest eingebauten Akku und keine wechselbare Knopfzelle. Laut Hersteller hält eine Ladung bis zu ein Jahr. Danach wird das Gerät per USB-C in rund zwei Stunden geladen.

Das Gehäuse erfüllt den Schutzstandard IP67 und ist damit gegen Staub und zeitweiliges Untertauchen geschützt. Chipolo nutzt nach eigenen Angaben teilweise recycelten Kunststoff. Der Tracker wird in Slowenien produziert und die Chips stammen laut Unternehmen aus der EU. Der Tracker kostet 45 Euro und soll später auch bei autorisierten Mercedes-Händlern erhältlich sein





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