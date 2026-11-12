Mercedes-Benz Droht mit Werksschließungen wegen hoher Personalkosten

Mercedes-Benz prüft Schließung deutscher Werke. Vorstand fordert längere Arbeitszeiten und kürzere Sonderzahlungen angesichts sinkender Gewinne.

Die Daimler-Muttergesellschaft Mercedes-Benz übt massiven Druck auf den Betriebsrat und die Gewerkschaft IG Metall aus. Das Management droht im Fall keiner Einigung mit der Schließung deutscher Produktionsstandorte. Diese harten Maßnahmen sollen durch die aktuelle Krise in der Personalkostendiskussion erzwungen werden.

Kostenstruktur und Produktionsstandorte

Personalvorständin Britta Seeger erklärte in einem im Intranet veröffentlichten Interview, dass eine schnelle Einigung mit den Gewerkschaften nicht absehbar ist. Sie betonte, dass das Unternehmen nun gezwungen sei, konkret und detailliert zu prüfen, welche Standorte in Deutschland sich das Unternehmen langfristig noch leisten kann. Diese Option müsse leider konsequent weiterverfolgt werden. Produktionsvorstand Michael Schiebe fügte hinzu, dass trotz zahlreicher intensiver Gespräche kein Lösungskorridor erkennbar sei. Die aktuellen Kostenstrukturen erlaubten keine Investitionen in die deutsche Produktion.

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Die Produktionskosten in Deutschland sind nach Angaben der Unternehmensführung extrem hoch. Die Kosten einer Arbeitsstunde in der Produktion lägen teilweise bis zu fünfmal höher als in anderen Standorten. Diese massive Diskrepanz zwischen den lokalen Kosten und den internationalen Wettbewerbern zwingt die Geschäftsleitung zu radikalen Einsparungsmaßnahmen. Ohne eine grundlegende Anpassung der Lohn- und Kostenstrukturen sieht das Management keine Zukunft für die hiesige Fertigung.

Forderungen an Belegschaft und Gewerkschaften

Der Vorstand fordert wegen des gravierenden Gewinneinbruchs im Pkw-Geschäft, dass die Beschäftigten ohne Lohnausgleich länger arbeiten sollen. Diese Forderung geht weit über einfache Lohndiskussionen hinaus und zielt auf die komplette Umstrukturierung der Arbeitszeiten ab. Zudem stehen Sonderzahlungen zur Disposition. Freiwillige Leistungen wie die Ergebnisbeteiligung, das Urlaubsgeld und das Weihnachtsgeld könnten ausfallen oder stark gekürzt werden. Diese Maßnahmen sollen die Personalkosten massiv drücken.

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Bei Betriebsversammlungen im Oktober hatte Mercedes-Produktionsvorstand Michael Schiebe bereits mit den Konsequenzen gewarnt. Er machte deutlich, dass das Unternehmen zwei deutsche Werke schließen werde, sollten die Arbeitnehmervertreter nicht mitziehen. Diese Warnung war kein leerer Schreckensszenario, sondern ein zentrales Element der Verhandlungsstrategie. Der Vorstand setzt alles daran, den Druck auf die Verhandlungspartner zu erhöhen, um die geforderten concessions zu erreichen.

Betroffene Werke und Zukunftsplan

Bei den zu schließenden Anlagen handelt es sich um ein deutsches Aufbauwerk sowie ein deutsches Powertrainwerk. Aufbauwerke sind diejenigen Produktionsstätten, in denen die Automobile am Ende der Fertigungslinie zusammengebaut werden. Mercedes-Benz betreibt solche Werke in Deutschland unter anderem in Sindelfingen, im badischen Rastatt und in Bremen. Eine Schließung würde die gesamte regionale Wertschöpfungskette und die Zulieferer massiv beeinträchtigen.

Die Powertrainwerke sind für die Herstellung von Komponenten und Motoren zuständig. Diese Produktionsstätten befinden sich an den Standorten Stuttgart-Untertürkheim, Affalterbach bei Stuttgart, Berlin, Hamburg, Kamenz in Sachsen sowie Kölleda und Arnstadt in Thüringen. Die Mercedes-Benz AG hatte in den vergangenen Jahren kontinuierlich mit Absatzrückgängen und Gewinneinbrüchen zu kämpfen. Diese strukturelle Schwäche verschärft die aktuelle Verhandlungsposition des Managements und macht die Forderungen nach drastischen Einsparungen unausweichlich.