Mercedes bringt den elektrischen GLA an den Start. Das SUV punktet mit schnellem Laden mit 800-Volt-Technik, hoher Effizienz und großer Zugkraft für zwei Tonnen Anhängelast. Wie immer selbstbewusst hoch sind die Preise. Und den 400-Volt-Konverter gibt es nur gegen Aufpreis.

Mercedes bringt den elektrischen GLA an den Start. Das SUV punktet mit schnellem Laden mit 800-Volt-Technik, hoher Effizienz und großer Zugkraft für zwei Tonnen Anhängelast.

Wie immer selbstbewusst hoch sind die Preise. Und den 400-Volt-Konverter gibt es nur gegen Aufpreis. Mercedes-Benz schickt die neue Generation des kompakten GLA als vollelektrisches Modell in den Handel. Zum Marktstart stehen drei Leistungsstufen zur Wahl.

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Den Einstieg markiert der heckgetriebene GLA 200 mit 165 kW/225 PS Leistung und einem 58-kWh-Lithium-Eisenphosphat-Akku ab 48.600 Euro. Darüber rangiert der ebenfalls über die Hinterachse angetriebene GLA 250+ mit 200 kW/272 PS und 85-kWh-Batterie ab 54.978 Euro. Die Allrad-Topversion GLA 350 4MATIC leistet 260 kW/354 PS und startet bei 58.108 Euro. Äußerlich tritt der kompakte SUV deutlich selbstbewusster auf als sein Vorgänger.