Mercedes-Benz lockt bis Ende September 2027 mit hohen Abfindungen. Bis März 2027 gibt es Bonuszahlungen im Turbo-Verfahren für tausende Mitarbeiter.

Der Stuttgarter Autobauer Mercedes-Benz erweitert sein Programm zur freiwilligen Auflösung von Arbeitsverhältnissen. Mitarbeiter können sich ab Dezember 2026 auf hohe finanzielle Entschädigungen freuen. Das neue Programm gilt bis September 2027. Besonders schnelle Entscheidungen werden mit zusätzlichen Geldern belohnt.

Zeitraum und Bonuszahlung im Detail

Das neue Abfindungsprogramm von Mercedes-Benz läuft für zehn Monate. Es beginnt am ersten Dezember 2026. Es endet am letzten September 2027. Ein Konzernsprecher hat diese Zeiträume bestätigt. Die ersten Informationen sollen die Beschäftigten per E-Mail erhalten.

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Mercedes-Benz lockt mit einem sogenannten Turbo-Zeitraum. Dieser Zeitraum endet am 31. März 2027. Wer sich bis zu diesem Datum für ein Angebot entscheidet, erhält einen Aufschlag. Schnelle Entscheidungen werden also finanziell belohnt. Die Verzögerung kann sich für die Mitarbeiter sehr teuer ausfallen lassen.

Finanzielle Dimensionen der Abfindungen

Ein Ingenieur mit 52 Jahren und einem Bruttogehalt von 5460 bis 6920 Euro ohne Sonderzahlungen kann eine Turbo-Abfindung von bis zu 422.000 Euro erhalten. Dieser Betrag ist deutlich höher als die reguläre Abfindung. Ohne Turbo-Zeitraum liegen die maximalen 340.000 Euro.

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Auch Sachbearbeiter profitieren von dem Programm. Für diese Gruppe sind bis zu 253.000 Euro vorgesehen. Ein Abfindungsrechner im Mercedes-Intranet erlaubt die unverbindliche Ermittlung möglicher Zahlungen. Die erste konkrete Offerte erhalten die Mitarbeiter im Dezember 2027.

Hintergrund und wirtschaftliche Gründe

Mercedes-Benz schüttet das Geld aus, weil sich das wirtschaftliche Umfeld weiter verschlechtert hat. Die internen Schreiben des Unternehmens nennen das schwache Geschäft als Hauptgrund. Der Konzern muss attraktive Angebote machen, um seine Ziele zu erreichen. Die Beschäftigungssicherung gilt nur bis Ende 2034.

Die Zahl der angeschriebenen Mitarbeiter liegt bei mehr als 30.000 Personen. Sie sind alle außerhalb der Produktion tätig. Mercedes-Benz hat im Jahr 2025 bereits ein Abfindungsprogramm durchgeführt. Dabei wurde eine Rekordsumme von 1,6 Milliarden Euro ausgezahlt. Die aktuellen Zahlen klingen ebenfalls sehr attraktiv für die Belegschaft.