Mercedes-Benz prüft Werkschließungen in Deutschland wegen hoher Kosten

Mercedes-Benz stoppt Investitionen und erwägt Schließung deutscher Werke, um hohe Lohnkosten zu senken. IG Metall und Betriebsrat stehen unter Druck.

Der Stuttgart er Autobauer Mercedes-Benz will angesichts steigender Arbeitskosten und wachsenden Wettbewerbsdrucks vorübergehend alle weiteren Investitionen in deutsche Standorte stoppen. Der Vorstand des Unternehmens hat diese drastische Maßnahme ergriffen, um die finanzielle Belastung durch die hohen Personalkosten im Inland zu reduzieren und die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens langfristig zu sichern. Diese Entscheidung markiert einen deutlichen Kurswechsel für die Marke, die weltweit als Inbegriff von deutscher Ingenieurskunst gilt, nun aber ihre Kostenstruktur radikal überdenken muss.

Kostencheck und Drohungen mit Schließungen

Personalvorständin Britta Seeger hat in einem Interview im Mercedes-Intranet offen dargelegt, dass das Unternehmen nun gezwungen sei, konkret und detailliert zu prüfen, welche Standorte es sich weiterhin leisten könne. Obwohl man Werksschließungen grundsätzlich um jeden Preis vermeiden wolle, müsse man diese Option nun leider konkreter weiterverfolgen, da die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen keine anderen Schlüsse zulassen. Die Notwendigkeit dieser harten Maßnahmen resultiert aus der Tatsache, dass eine Arbeitsstunde in der deutschen Produktion des Konzerns teilweise bis zu fünfmal so viel kostet wie in osteuropäischen Ländern, was die Margen erheblich unter Druck setzt.

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Der Vorstand fordert von den Gewerkschaften und dem Betriebsrat daher einschneidende Anpassungen im Arbeitsrecht, darunter längere Arbeitszeiten ohne Lohnausgleich. Auch traditionelle Sonderzahlungen wie die Ergebnisbeteiligung sowie Urlaubs- und Weihnachtsgeld stehen auf der Abschussliste der Management-Strategie. Produktionsvorstand Michael Schiebe hatte bereits zuvor drastisch gedroht, dass zwei deutsche Werke schließen könnten, falls die Kosten nicht deutlich sinken, wobei sowohl ein Montagewerk als auch ein sogenanntes Powertrainwerk für Fahrzeugkomponenten von diesen Maßnahmen betroffen sein könnten.

Wettbewerb und Branchenvergleich

Mercedes-Benz ist bei diesen massiven Einsparungsversuchen nicht allein, da auch andere große deutsche Autobauer wie Volkswagen und Audi bereits einen deutlichen Personalabbau angekündigt haben. Dieser branchenweite Trend zeigt, dass die deutschen Produktionsstandorte weltweit nicht mehr wettbewerbsfähig sind, wenn sie nicht grundlegend reformiert werden, was unter anderem auf die hohen Energie- und Lohnnebenkosten zurückzuführen ist. Die Strategie von Mercedes soll den Druck auf den Betriebsrat und die IG Metall erhöhen, um akzeptable Lösungen für die Krise zu finden, die die Existenz der Standorte langfristig retten, aber kurzfristig schmerzhaft sein werden.

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Die Fabrikationsstandorte von Mercedes in Städten wie Stuttgart, Hamburg und Berlin sind von diesen Überlegungen direkt betroffen, wobei die genauen betroffenen Werke noch nicht final feststehen, aber als potenzielle Kandidaten gelten. Die Entscheidung, Investitionen vorerst einzufrieren, dient als Verhandlungshebel, um die Lohnkostenstruktur an das Niveau internationaler Konkurrenten anzupassen und den Standort Deutschland als Produktionsstätte für Premiumfahrzeuge zu erhalten. Ohne diese harten Maßnahmen befürchtet das Management einen weiteren Verlust an Marktanteilen an Hersteller aus Asien und den USA, die mit geringeren Herstellungskosten agieren können.

Konjunktureller Hintergrund und politische Warnungen

Seit Jahren kriselt die deutsche Wirtschaft, was die Maßnahmen der Automobilindustrie zusätzlich erschwert, da auch der allgemeine Konjunkturmotor nicht wie erwartet anspringt. Zwar erwartet die Bundesregierung für 2026 ein Mini-Wachstum von 1,3 Prozent und Kanzler Friedrich Merz spricht von guten Nachrichten für das Land, doch ein großer Teil dieses prognostizierten Wachstums wird von staatlichen Investitionen getragen und nicht von der privaten Wirtschaft getrieben. Diese Abhängigkeit von öffentlichen Geldern zeigt die strukturellen Probleme der deutschen Industrie auf, die trotz hoher Technologieführung mit hohen Fixkosten zu kämpfen haben.

Wirtschaftsministerin Katherina Reiche warnt daher trotz der besseren Konjunkturdaten, dass dies nur der Anfang sei und es ohne weitere Reformen schnell wieder zu einer Verpuffung der Wachstumshoffnung kommen könnte. Die Kombination aus internen Kostendruck bei Mercedes-Benz und externen makroökonomischen Unsicherheiten zwingt das Management zu radikalen Schritten, die weit über das normale betriebliche Kostenmanagement hinausgehen. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob der Betriebsrat und die IG Metall bereit sind, die geforderten Zugeständnisse bei Arbeitszeiten und Sonderzahlungen zu machen, um eine Werkschließung in Deutschland abzuwenden und die Tradition des Standorts zu wahren.