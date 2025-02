Mercedes-Benz ruft EQB in den USA wegen Brandgefahr zurück

Mercedes-Benz ruft in den USA 7.362 Einheiten des EQB zurück, da die Hochvoltbatterie ein Brandrisiko darstelle. Das Problem kann sowohl bei geparkten als auch fahrenden Fahrzeugen auftreten. Mercedes-Benz wird die betroffenen Fahrzeuge mit neuer Software für das Batteriemanagement beheben.

Mercedes-Benz ruft in den USA 7.362 Einheiten des EQB zurück, die zwischen dem 13. Dezember 2021 und dem 23. Januar 2025 gebaut wurden. Der Rückruf bezieht sich auf die Gefahr eines durch die Hochvoltbatterie verursachten Fahrzeugbrandes. Laut der National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) kann das Problem sowohl bei geparkten als auch fahrenden Fahrzeugen auftreten. Betroffen sind bestimmte Exemplare der Modelle EQB 250, EQB 300 4MATIC und EQB 350 4MATIC.

Den Fahrzeughaltern wird empfohlen, die Batterie vorerst nur auf maximal 80 Prozent zu laden. Der Rückruf umfasst eine neue Version des Batteriemanagements, die kostenlos von den Händlern aufgespielt wird. Die entsprechenden Briefe mit der genauen Ankündigung sollen aber wohl erst am 1. April 2025 verschickt werden, so die NHTSA. Die NHTSA führt in ihrem Safety Recall Report aus, dass aufgrund von Schwankungen während einer frühen Produktionsphase beim Lieferanten, kombiniert mit lokalen externen Einflussfaktoren (wie z.B. das Auftreten von Stromschwankungen in der Ladeinfrastruktur oder mögliche mechanische Beschädigungen der Hochspannungsbatterie), eine einzelne Hochspannungsbatterie bei hohem Ladezustand nicht ausreichend robust sein kann.Der Lieferant ist laut Dokument der chinesische Zellhersteller Farasis Energy. Im Laufe der Jahre 2023 und 2024 soll es insgesamt fünf Fahrzeugbrände gegeben haben, ausschließlich in China. Im Zuge der Untersuchungen wurden auch die chinesischen Behörden und Farasis Energy eingebunden. Als Ergebnis dieser Analysen kam Mercedes-Benz AG (MBAG) zu dem Schluss, dass zwar keine spezifische Grundursache gefunden wurde, aber Faktoren, die sich aus bestimmten EB330-Produktionsproblemen ergeben, in Kombination mit externen Bedingungen auf dem lokalen Markt zu den thermischen Ereignissen führen könnten. EB330 bezeichnet die im EQB verbaute Batterie. Im Januar 2025 kam Mercedes dann zu dem Schluss, dass die Vorfälle wahrscheinlich auf die lokalen Bedingungen beschränkt waren, die nur in China aufzutreten schienen. Da es aber eben nicht ausgeschlossen werden konnte, dass die Kombination von Faktoren auch in anderen Umgebungen auftreten kann, wurde aus Gründen der Vorsicht eine weltweite Rückrufaktion beschlossen.





