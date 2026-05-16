Mercedes-Benz schließt Engagement im Rüstungssektor nicht aus

Der Autobauer Mercedes-Benz schließt ein Engagement im Rüstungssektor nicht mehr aus. Konzernchef Ola Källenius zeigt sich offen, sofern es sich rechnet.

Der Autobauer Mercedes-Benz schließt ein Engagement im Rüstungssektor nicht mehr aus. Konzernchef Ola Källenius zeigt sich offen, sofern es sich rechnet.

"Die Welt ist unberechenbarer geworden, und ich denke, es ist völlig klar, dass Europa seine Verteidigungsfähigkeit ausbauen muss", sagte Källenius dem "Wall Street Journal". Und weiter: "Sollten wir dabei eine positive Rolle spielen können, wären wir dazu bereit.

"auch künftig nur einen kleinen Anteil ausmachen. Sie könnten aber eine wachsende Nische sein und zum Geschäftsergebnis beitragen, sagte Källenius weiter





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