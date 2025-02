Mercedes-Benz senkt Renditeziel nach Absatzrückgang und schwachem Markt

Mercedes-Benz hat 2024 ein schwieriges Jahr mit sinkenden Absatzzahlen und Profitabilität erlebt. Der Autokonzern passt seine Strategie an und senkt das Ziel für die Umsatzrendite, da die Marktbedingungen schwierig sind.

Mercedes-Benz hat 2024 ein schwieriges Jahr hinter sich, geprägt von sinkenden Absatz zahlen und Profitabilität . Die gesamte Automobilbranche kämpfte mit schwacher Nachfrage und unsicheren Marktbedingungen . Der Stuttgarter Autokonzern passt seine Strategie an und senkt das Ziel für die Umsatzrendite. Vor drei Jahren strahlte die Zukunft von Mercedes-Benz noch hell.

Im Mai 2022 stellte Vorstandschef Ola Källenius an der Côte d’Azur seine Luxusstrategie vor, die einen steigenden Absatzanteil des Topsegments anstrebte. Dieses Ziel, überdurchschnittlich mehr Modelle der S- und G-Klasse sowie Maybach und von AMG zu verkaufen, sollte die Profitabilität steigern und auch in schwachen Konjunkturphasen hochhalten. Damals erreichte Mercedes-Benz eine ausgezeichnete Ebit-Marge von 16,4% im ersten Quartal 2022. Der Vorstand wurde sogar mit der Frage konfrontiert, ob das Ziel von 14% – unter günstigen Marktbedingungen – für eine Luxusmarke ambitioniert genug sei. Finanzchef Harald Wilhelm mahnte damals zur Realitätscheck und wies auf den teuren Wandel zur Elektromobilität hin. Von einer zweistelligen Ebit-Marge ist der Autohersteller inzwischen jedoch ein großes Stück entfernt. Die Marktbedingungen sind schwierig. Die Nachfrage ist schwach, im größten Markt China sinkt der Absatz von Mercedes-Benz wie der der deutschen Konkurrenten. Das Hochlaufen der Elektromobilität stockt. Für das vergangene Jahr stellte der Vorstand zuletzt für das Segment Cars (Pkw und Vans für Privatkunden) eine Marge von nur noch 7,5 bis 8,5% in Aussicht. 2023 war sie auf 12,6% gesunken nach 14,6% im Jahr zuvor. In den ersten neun Monaten 2024 waren es 8,0%. Im Jahr zuvor hatte das Segment von Januar bis September 13,6% erzielt. Das Ergebnis für 2024 stellt Mercedes-Benz in der Jahrespressekonferenz am kommenden Donnerstag vor. Das Unternehmen kombiniert diese Veranstaltung mit einem Kapitalmarkttag. Die Erwartungen, dass die Ziele auf mittelfristige Sicht gesenkt werden, sind schon gesetzt. In der Branche ist zu hören, für ein günstiges Konjunkturszenario seien es künftig nicht mehr 14%. Der Markt in China, Zölle und ein stagnierendes Absatzvolumen sprächen dagegen. Für einen Premiumhersteller müsste es aber schon ein zweistelliger Wert bleiben.Ein positives Signal kam Ende Januar vom Vorstand: Im sogenannten „Pre-close call“ für Analysten wurde angedeutet, dass die bereinigte Marge von Cars im Schlussquartal 2024 die erwartete Spanne von 6 bis 7% übertroffen hat. Nach Einschätzung der Investmentbank Stifel war es seit längerer Zeit der positivste Tenor. Die Nachfrageschwäche lässt sich an den Absatzzahlen ablesen: Mercedes-Benz verkaufte im vergangenen Jahr 1,98 Millionen Pkw. Das waren 3% weniger als im Jahr zuvor. Im selben Maß ging die Verkaufszahl von Porsche zurück. Die BMW-Gruppe verlor etwas stärker um 4%, die Marke BMW um 2,3%. Mit 2,2 Millionen Autos bleibt BMW indes die größte Marke im Premiumsegment auf dem Weltmarkt. Von den deutschen Anbietern dieser Kategorie lief es für Audi mit Abstand am schlechtesten: Der Absatz der Volkswagen-Tochtergesellschaft rutschte um knapp 12% auf 1,67 Millionen Autos ab. Erstmals lag die Marke mit den vier Ringen hinter Tesla. Der US-amerikanische Produzent von Elektromobilen kam auf 1,79 Millionen nach 1,81 Millionen im Jahr zuvor. Die schleppende Entwicklung der Elektromobilität, vor allem in Deutschland, hat sich mehr oder weniger stark auf die Verkaufszahlen ausgewirkt: Während Audi 8% weniger vollelektrische Autos (BEVs) verkaufte und Mercedes-Benz sogar 22% weniger, erhöhte BMW den Absatz in dieser Kategorie um 13,5%. Rund 427.000 ausgelieferte BEVs ergaben einen Anteil von 17,4% an der Gesamtzahl von BMW. Die Quote liegt doppelt so hoch wie die von Mercedes-Benz





boersenzeitung / 🏆 76. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Mercedes-Benz Absatz Profitabilität Renditeziel Marktbedingungen Elektromobilität Luxusmarkt

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Die Geschichte von Daimler-Benz: Von der Gründung bis zur Mercedes-Benz GroupDer Text beschreibt die Entwicklung des Automobilherstellers Daimler-Benz von den Anfängen im späten 19. Jahrhundert bis zur heutigen Mercedes-Benz Group. Der Fokus liegt auf den wichtigsten Meilensteinen wie der Fusion mit Benz & Cie., den Erfolgen im Wirtschaftswunder, der Expansion in den 1980er Jahren und der Fusion mit Chrysler. Auch die Herausforderungen durch die Ölpreisexplosion 1973 und die Finanzkrise 2008 werden beleuchtet.

Weiterlesen »

BERNSTEIN RESEARCH stuft Mercedes-Benz Group auf 'Neutral'NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Mercedes-Benz in einem Sektor-Ausblick auf das Jahr 2025 von 'Outperform' auf 'Market-Perform' abgestuft. Das Kursziel senkte Analyst

Weiterlesen »

Wo Stars geboren werden: Hinter den Kulissen beim Mercedes-Benz JuniorCupVideo: Im Glaspalast in Sindelfingen treffen sich jedes Jahr einige der besten Nachwuchsmannschaften und -spieler zum Mercedes-Benz JuniorCup. Oft sehen die Fans dort schon die Stars von morgen. Wir wagen einen Blick hinter die Kulissen.

Weiterlesen »

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy (Deutsche Bank AG) 27.01.2025 | AnalyseMercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy (Deutsche Bank AG) 27.01.2025 | Analyse | finanzen.net

Weiterlesen »

DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Mercedes-Benz Group auf 'Buy'FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf 'Buy' mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Am Tag der Vorlage der Jahreszahlen 2024 im Februar werde

Weiterlesen »

JEFFERIES stuft Mercedes-Benz Group auf 'Hold'NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Mercedes-Benz auf 'Hold' mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Mit den Stuttgartern habe nach Renault und Volkswagen vergangene Woche ein

Weiterlesen »