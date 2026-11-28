Mercedes-Benz ermöglicht erstmals den Kauf eines C 111, was für mindestens 25 Jahre die einzige Gelegenheit bleiben wird, dieses Modell zu erwerben

Mercedes-Benz ermöglicht erstmals den Kauf eines C 111, was für mindestens 25 Jahre die einzige Gelegenheit bleiben wird, dieses Modell zu erwerben - Der C 111 gilt als einer der geheimnisvollsten Sportwagen der Markengeschichte und diente Mercedes ab 1969 zur Erprobung des Kreiskolbenmotors.

Während spätere Versionen des Modells sogar neue Diesel-Weltrekorde aufstellten, schaffte das Fahrzeug nie den Sprung in die Serienproduktion. Bisher war der Prototyp für die Öffentlichkeit unverkäuflich, doch dieser Zustand ändert sich nun.am 3. Februar 2027 durch das Auktionshaus RM Sotheby's im Palais du Louvre in Paris versteigern. Damit bietet das Unternehmen erstmals in seiner Geschichte einen C 111 zum Kauf an.

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Für mindestens 25 Jahre wird es die einzige Gelegenheit bleiben: Mercedes-Benz hat sich vertraglich verpflichtet, in diesem Zeitraum keinen weiteren Der Auktionserlös fließt in das Projekt"Mercedes-Benz Museum 2.0" und dient der Modernisierung des Werksmuseums in Stuttgart. Der C 111 zählt zu den faszinierendsten Fahrzeugen der Markengeschichte. Bei seiner Präsentation auf der Internationalen Automobil-Ausstellung 1969 verkörperte er die Vision, das Design und die technischen Innovationen des legendären 300 SL in eine neue Ära zu führen.