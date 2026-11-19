Mercedes veräußert erstmals einen legendären C 111 Flügeltürer bei RM Sotheby's in Paris. Der Wankelmotor-Sportwagen aus 1970 erzielt laut Schätzung einen Preis von mehr als 25 Millionen Euro.

Die Automobilmarke Mercedes-Benz steht vor einer historischen Premiere, da das Unternehmen zum ersten Mal in seiner Geschichte eines seiner seltenen Forschungs- und Konzeptfahrzeuge verkaufen wird. Das betroffene Modell ist der legendäre C 111, ein Supersportwagen aus dem Jahr 1970, der in der Automobilwelt für große Aufregung sorgt. Die Versteigerung dieses einzigartigen Exponats ist für den 3. Februar 2027 geplant und findet in Paris statt. Dabei agiert das renommierte Auktionshaus RM Sotheby's als Partner für diesen besonderen Verkauf.

Spektakuläre Preisschätzung für Wankelmotor-Sportwagen

Das Auktionshaus RM Sotheby's hat den orangefarbenen Flügeltürer auf einen Wert von mehr als 25 Millionen Euro taxiert. Dieser Preis markiert eine historische Grenze, da es sich um ein Fahrzeug handelt, das zuvor niemals verkauft wurde. Im Fokus der Auktion steht ein konkretes Exemplar, das technisch als C 111-II klassifiziert wird und aus dem Jahr 1970 stammt. Intern wurde dieses spezifische Fahrzeug, das unter der Nummer "Wagen 33" geführt wird, als eines der faszinierendsten und innovativsten Modelle betrachtet, die Mercedes-Benz je realisiert hat. Die Karosserie zeichnet sich durch eine flache Keilform und charakteristische Flügeltüren aus, die bereits vor mehr als fünfzig Jahren futuristisch wirkten.

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Verkaufstabu bricht: Erstes Fahrzeug aus Sammlung

Mercedes-Benz hat sich bis jetzt strikt gegen den Verkauf seiner C 111-Modelle gewehrt, um die historische Integrität der Marke zu wahren. Marcus Breitschwerdt, der Chef der Mercedes-Benz Heritage GmbH, betonte, dass das Unternehmen noch niemals einen C 111 verkauft hat und dies auch bis zum Jahr 2052 nicht tun wird. Dies ist auf vertragliche Verpflichtungen zurückzuführen, die den weiteren Verkauf weiterer Exemplare ausschließen. Von insgesamt siebzehn gebauten Einheiten existieren heute noch dreizehn Fahrzeuge. Diese historische Haltung wird nun durch den aktuellen Verkauf geändert, wobei der Erlös direkt in die Zukunft des Mercedes-Benz-Museums fließen soll. Breitschwerdt erklärte, dass man mit diesem Schritt ein neues Kapitel aufschlage und den einzigartigen Wert des Markenerbes unterstreiche.

Technische Revolution und historische Bedeutung

Der C 111 diente ursprünglich als mobiles Versuchslabor, in dem Mercedes-Benz hochmoderne Technologien testete. Das Fahrzeug war mit einem Wankelmotor ausgestattet, der zu dieser Zeit als die Antriebstechnologie der Zukunft galt. Darüber hinaus erprobte das Unternehmen eine leichte Kunststoffkarosserie, um Gewicht zu sparen. Rob Myers, der Chef von RM Sotheby's, beschrieb den C 111 als echten Meilenstein der Automobilgeschichte, der die innovativste und visionärste Form von Mercedes-Benz repräsentiert. Er wies darauf hin, dass Gelegenheiten, ein Fahrzeug von dieser Bedeutung zu erwerben, außergewöhnlich selten sind. Die technische Relevanz zeigt sich auch darin, dass mit diesem Modell frühe ABS-Technik getestet wurde.

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Kulinarischer Hintergrund und Marktsituation

Die Idee für diesen Sportwagen geht auf den Designchef Joseph Gallitzendörfer zurück, der bereits 1969 ein Plastilinmodell im Maßstab 1:5 anfertigte. Während der Präsentation in Frankfurt zeigte sich eine große Begeisterung für das Design, sodass Interessenten sogar Blankoschecks nach Stuttgart schickten. Eine Serienversion wurde erwogen, wurde jedoch niemals realisiert. Neue Abgasvorschriften, hohe Produktionskosten und schließlich die Ölkrise von 1973 vereitelten die Pläne für eine Massenproduktion. Der C 111 blieb somit ein Traum. Ein bemerkenswertes Anekdote aus der Geschichte des Fahrzeugs ist, dass der Stardirigent Herbert von Karajan im Jahr 1971 das Modell auf der Teststrecke fahren durfte, was die kulturelle Strahlkraft des Autos unterstreicht.

Vergleich mit früheren Rekordverkäufen

Die bevorstehende Auktion wird in einem großen Kontext betrachtet, insbesondere im Vergleich zu früheren extrem hohen Verkaufspreisen von Mercedes-Benz-Fahrzeugen. Im Jahr 2022 wurde eines von nur zwei Exemplaren des 300 SLR Uhlenhaut-Coupés für 135 Millionen Euro versteigert. Dieses Fahrzeug gilt nach Angaben von Mercedes-Benz als das bislang teuerste Auto der Welt. Im Vergleich dazu markiert der geplante Verkauf des C 111 eine wichtige, wenn auch geringere, finanzielle Stufe. Dennoch unterstreicht der Verkauf des C 111, dass die Leidenschaft für seltene Konzeptfahrzeuge weiterhin enorm ist und diese Fahrzeuge einen festen Platz in der Geschichte der Luxusautomobile einnehmen. Das Fahrzeug kam im Jahr 1975 in die Sammlung des Herstellers und befindet sich nun bereit für seine erste private Besitzerübergabe.