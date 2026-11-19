Mercedes-Benz versteigert erstmals einen legendären C 111 II bei RM Sotheby's. Der einzigartige Wankelmotor-Sportwagen aus 1970 wird auf über 25 Millionen Euro taxiert.

Der deutsche Automobilkonzern Mercedes-Benz bricht mit einer jahrzehntelangen Tradition und wird am 3. Februar 2027 in Paris den ersten seiner legendären C 111 Modelle versteigern. Das weltweit tätige Auktionshaus RM Sotheby's hat den orangefarbenen Flügeltürer auf einen Schätzwert von mehr als 25 Millionen Euro festgelegt, was ihn zu einem der wertvollsten Fahrzeuge macht, die jemals angeboten werden. Dieses historische Ereignis markiert das Ende eines langjährigen Exklusivpakets, das sicherstellt, dass Mercedes-Benz diese ikonischen Fahrzeuge nicht mehr in den freien Verkehr entlässt.

Auktionsdetails und historische Einordnung

Das erste Kapitel der Verkaufsgeschichte konzentriert sich auf das spezifische Exemplar des Modells C 111 II aus dem Jahr 1970, das intern unter der Bezeichnung Wagen 33 geführt wird. Mercedes-Benz hat insgesamt nur 17 dieser Fahrzeuge gebaut, wobei keines davon jemals direkt an einen Käufer ausgeliefert wurde. Bis heute sind noch 13 Exemplare erhalten geblieben, da vier Fahrzeuge bei Unfällen oder durch andere Ereignisse verloren gingen. Der Verkauf steht unter der Bedingung, dass der Erwerber vertraglich verpflichtet ist, keine weiteren Einheiten dieser seltenen Baureihe weiterzuverkaufen, bis das Jahr 2052 erreicht ist.

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Rob Myers, der Chief Executive Officer von RM Sotheby's, betont die außerordentliche Seltenheit dieser Gelegenheit und bezeichnet den C 111 als wahren Meilenstein der Automobilgeschichte. Er verweist darauf, dass das Modell die innovativste und visionärste Form der Marke Mercedes-Benz verkörpert, die jemals realisiert wurde. Die Auktion findet im prestigeträchtigen Palais du Louvre statt, was die internationale Bedeutung und den hohen kulturellen Wert dieses speziellen Automobils unterstreicht. Für Sammler und Investoren stellt dies eine einzigartige Chance dar, ein Stück Technologiegeschichte zu erwerben, das nie kommerziell verfügbar war.

Technologische Innovationen und Wankelmotor

Der Mercedes C 111 diente in erster Linie als hochmodernes Versuchslabor auf Rädern, in dem die Ingenieure bahnbrechende Technologien erprobten, die später Serienfahrzeuge prägen sollten. Eine der spektakulärsten Neuerungen war der Einsatz eines Wankelmotors, der zu jener Zeit als der Antrieb der Zukunft galt und von vielen Experten und Interessenten stark erwartet wurde. Berichte aus der damaligen Zeit besagen, dass Kunden so stark von diesem Konzept überzeugt waren, dass sie sogar Blankoschecks nach Stuttgart schickten, um sich zukünftige Serienmodelle zu sichern.

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Neben dem Wankelmotor integrierte das Fahrzeug auch frühe Versionen der ABS-Technik (Antiblockiersystem) und eine leichte Kunststoffkarosserie, was damals revolutionär war. Die aerodynamische Form des flachen Keils mit den charakteristischen Flügeltüren wirkte auf die Betrachter mehr als fünfzig Jahre wie eine Botschaft aus einer anderen Zeit. Die Faszination für dieses Auto war bereits bei seiner Präsentation in Frankfurt enorm, wobei die Begeisterung der Besucher und Experten die hohen Erwartungen an die technologische Leistungsfähigkeit bestätigte.

Ein weiterer historischer Aspekt ist die Verbindung zu kulturellen Größen. So darf sich das Auktionshaus darauf berufen, dass der berühmte Stardirigent Herbert von Karajan den C 111 im Jahr 1971 auf der Teststrecke des Werks führte. Dieser Umstand verleiht dem Fahrzeug nicht nur technischen, sondern auch kulturell-historischen Wert. Nach seinen Testfahrten kam das Auto 1975 in die offizielle Mercedes-Sammlung und wurde seither als nationales Kulturgut bewahrt, was die historische Bedeutung dieses spezifischen Exemplars weiter erhöht.

Strategischer Verkauf und Markenerbe

Marcus Breitschwerdt, der Leiter der Mercedes-Benz Heritage GmbH, erklärt, dass der Verkauf ein neues Kapitel in der Geschichte der Marke aufschlägt, da dies der erste private Erwerb eines C 111 aus der hauseigenen Sammlung ist. Das Unternehmen sieht in diesem Schritt die Möglichkeit, den einzigartigen Wert des eigenen Markenerbes zu unterstreichen und gleichzeitig finanzielle Mittel für die Zukunft zu generieren. Der Erlös aus der Auktion wird direkt in den Ausbau und die zukünftige Entwicklung des Mercedes-Benz Museums investiert, was die Brücke zwischen historischem Erbe und moderner Infrastruktur schlägt.

Dieser Schritt kommt einem Bruch mit einem selbst auferlegten Tabu gleich, das Mercedes-Benz bis vor Kurzem eingehalten hat. Die Pläne für eine Serienproduktion des Wankelmotor-Sportwagens wurden jedoch durch neue Abgasvorschriften, extrem hohe Produktionskosten und schließlich die Ölkrise von 1973 zunichtegemacht. Der C 111 blieb somit ein unerfüllter Traum, der nur als Prototyp existierte. Die Tatsache, dass nur 17 Exemplare gebaut wurden, macht jedes erhaltene Fahrzeug zu einem extrem seltenen Sammlerstück.

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Der erwartete Verkaufspreis von mehr als 25 Millionen Euro knüpft an andere historische Rekordverkäufe der Marke an. Im Jahr 2022 wurde das 300 SLR Uhlenhaut-Coupé, von dem nur zwei Exemplare existieren, für 135 Millionen Euro versteigert. Dieses Fahrzeug gilt nach Angaben von Mercedes-Benz als das bislang teuerste Auto der Welt. Die aktuelle Auktion des C 111 positioniert sich im oberen Segment der globalen Oldtimer-Märkte, wobei die Kombination aus historischer Bedeutung, technischer Einzigartigkeit und der strategischen Entscheidung von Mercedes-Benz die Grundlage für diesen hohen Wert bildet.