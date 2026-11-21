Der legendäre Mercedes-Benz C 111-II kommt am 3. Februar 2027 im Louvre zur Versteigerung. Die Mercedes-Benz Group AG bietet den einzigartigen Wankelmotor-Sportwagen zum ersten Mal an.

Der Mercedes-Benz C 111 -II wird am 3. Februar 2027 im Pariser Louvre unter den Hammer kommen. Die Mercedes-Benz Group AG bietet das historische Fahrzeug erstmalig öffentlich an. Bislang hatte der Automobilkonzern niemals einen seiner legendären Experimental-Sportwagen verkauft. Sammler erhalten nun die einmalige Möglichkeit, ein solches Meilenstein-Fahrzeug zu erwerben.

Historie des einzigartigen Wankelmotors

Der Flachbau-Sportwagen mit Flügeltüren sorgte bei seiner Premiere auf der IAA 1969 für großes Aufsehen. Zeitgenössische Käufer reagierten so begeistert, dass sie angeblich Blankoschecks nach Stuttgart schickten. Der Hersteller lehnte den Serienbau jedoch ab. Der C 111 diente ausschließlich als Versuchsträger für Innovationen in Motoren, Materialien und Aerodynamik.

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Das jetzt versteigerte Exemplar wurde im August 1970 fertiggestellt. Unter der flachen Kunststoffkarosserie verbirgt sich ein Vierscheiben-Wankelmotor mit einer Leistung von 350 PS. Der niedrige Wagen mit einer Höhe von nur 1,10 Metern sollte dabei Geschwindigkeiten von bis zu 300 km/h erreichen.

Zustand und Ausstattung des Exponats

Der C 111-II trägt die seltene Lackierung Weißherbst. Das Tacho zeigt knapp 25.000 Kilometer an. Der Zustand des Fahrzeugs gilt als hervorragend. Der Innenraum überzeugt mit Sportsitzen in Hahnentrittmuster. Zur Ausstattung gehören zudem ein Vierspeichenlenkrad und ein klassisches Becker-Radio.

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Preisprognosen und historische Vergleiche

Ein Vergleichspreis für den C 111-II ist schwierig zu ermitteln. Der Grund liegt darin, dass noch nie ein Exemplar öffentlich verkauft wurde. Die Mercedes-Benz Group AG verzeichnet jedoch Erfahrung mit Rekordpreisen bei anderen Klassikern. Ein Mercedes 300 SLR Uhlenhaut Coupé wechselte im Jahr 2022 für 135 Millionen Euro den Besitzer. Ein Mercedes W 196 R erzielte zudem einen Preis von mehr als 51 Millionen Euro.

Es bleibt unklar, ob der C 111-II in diese Preisregionen vorstoßen wird. Marcus Breitschwert, der Chef der Mercedes-Klassik-Abteilung, betont die historische Bedeutung. Er erklärt, dass man mit diesem Verkauf ein neues Kapitel aufschlage. Die Fahrzeuge würden erstmals aus der Sammlung in andere Hände übergehen.

Zweck des Erlöses für das Museum

Der Erlös aus der Versteigerung ist klar definiert. Das Geld fließt in die Zukunft des Mercedes-Benz Museums in Stuttgart. Die Investitionen dienen der Finanzierung neuer Ausstellungen. Zudem sind digitale Angebote für die Besucher geplant. Die Versteigerung im Jahr 2027 markiert somit einen wichtigen Meilenstein für die Sammlung und die Institution.