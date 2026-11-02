Mercedes CLA 250+ Shooting Brake Elektro: Reichweite und Preis im Fokus

Der neue Mercedes CLA 250+ Elektro überzeugt mit 551 km Reichweite und 800-Volt-Laden. Erfahren Sie mehr zu Verbrauch, Preisen und Fahrleistungen.

Der deutsche Automobilhersteller Mercedes-Benz erweitert sein elektrisches Portfolio mit dem neuen CLA 250+ Shooting Brake, einem Fahrzeug, das speziell für lange Strecken konzipiert wurde. Das vier Meter und 72 Zentimeter lange Modell überzeugt durch eine signifikant hohe Reichweite, die selbst anspruchsvolle Autobahnfahrten ermöglicht. In einem Test des Magazins AUTO BILD legte der Stromer mit einer einzigen Akkuladung insgesamt 551 Kilometer zurück.

Technische Daten und Fahrleistungen des Elektro-Modells

Die Basis für diese beeindruckende Effizienz bildet ein 85-kWh-Akkupaket, das einen Elektromotor mit 272 PS an der Hinterachse versorgt. Der durchschnittliche Energieverbrauch lag bei einem sehr sparsamen Wert von lediglich 16,4 kWh pro 100 Kilometer. Selbst bei einer zügigeren Fahrt auf der Autobahn mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 124 km/h blieben noch mehr als 400 Kilometer Reichweite übrig, was die Tauglichkeit für Langstreckenreisen untermauert.

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Die Beschleunigungsleistung des Mercedes CLA 250+ Shooting Brake übertrifft die Herstellerangaben leicht. Im Test beschleunigte das Fahrzeug in 6,5 Sekunden von null auf Tempo 100, was drei Zehntel schneller ist als von Mercedes-Benz versprochen. Die mechanisch begrenzte Höchstgeschwindigkeit beträgt 210 km/h, was für einen Kombi in dieser Klasse ein solides Ergebnis darstellt.

800-Volt-Architektur und ultraschnelles Laden

Besonders hervorzuheben ist die Ladeinfrastruktur des Fahrzeugs, die auf einer 800-Volt-Technik basiert. Diese Architektur ermöglicht eine maximale Ladeleistung von bis zu 320 kW, was erhebliche Zeitersparnisse an Schnellladestationen bedeutet. Von zehn auf 80 Prozent der Akkukapazität benötigt der CLA nur 22 Minuten, was ihn zu einem der schnellladefähigen Konkurrenten auf dem Markt macht.

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Bereits nach einer Ladezeit von zehn Minuten an einer geeigneten Schnellladesäule steht dem Fahrer genügend Energie für rund 300 weitere Kilometer zur Verfügung. Diese hohe Energiedichte in kurzer Zeit reduziert die typische Tretminuten-Analogie beim Elektroauto erheblich und macht spontane Roadtrips mit mehreren Stationen praktikabel.

Praktische Einschränkungen bei Raum und Ausstattung

Trotz seiner verbesserten Außenmaße weist der elektrische Shooting Brake einige Kompromisse im Innenraum auf. Das Fahrzeug ist in alle Richtungen gewachsen und besitzt einen um sechs Zentimeter längeren Radstand als sein Vorgänger, doch der Kofferraum bietet mit 455 bis 1290 Litern Volumen sogar etwas weniger Stauraum als zuvor.

Als Kompensation für den fehlenden Kofferraumraum gibt es unter der Fronthaube ein zusätzliches Staufach mit rund 100 Litern Volumen. Für Fondpassagiere, insbesondere für größere Erwachsene, wird es dennoch eng, was die Ausrichtung des Fahrzeugs eher auf Paare oder kleinere Familien deutet. Der Mercedes punktet hier stattdessen mit hohem Fahrkomfort, sicherem Fahrverhalten und einer hochwertig verarbeiteten Innenausstattung.

Pricing-Strategie und Zukunftsaussichten des Herstellers

Der Preis des neuen Elektro-Kombis fällt für die Kompaktklasse als hoch einzustufen. Mercedes-Benz verlangt mindestens 57.096 Euro für den CLA 250+ Shooting Brake. Der im Test verwendete Wagen kostete mit verschiedenen Extras sogar 65.046 Euro. Dennoch rechtfertigt der Hersteller den Aufpreis durch eine umfassende Ausstattung mit modernster Technik und nachgewiesener Langstreckentauglichkeit.

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Zusätzlich zur reinen Elektrifizierung bietet das Fahrzeug eine Anhängelast von bis zu 1,5 Tonnen, was es auch für aktive Nutzer interessant macht. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der elektrische CLA Shooting Brake mit niedrigen Verbrauchswerten und kurzen Ladezeiten überzeugen kann. Ein günstigerer Preis würde ihn nahezu perfekt machen, doch aktuell positioniert er sich als Premiumangebot im Segment der elektrischen Kombis.