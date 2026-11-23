Mercedes stellt den elektrischen GLA vor. Mit 320 kW Ladeleistung und 800-Volt-Technologie übertrifft er den Vorgänger EQA. Details zu Preisen, Reichweite und Fahrleistungen.

Mercedes-Benz hat die Entwicklung seines elektrischen Kompakt-SUV-Modells vorangetrieben und präsentiert den direkten Nachfolger des bisherigen Modells EQA unter dem Namen elektrischer GLA. Dieses neue Fahrzeugmodell setzt neue Maßstäbe in der Branche, indem es eine hochmoderne 800-Volt-Architektur implementiert, die eine drastische Verbesserung der Ladeinfrastruktur-Kompatibilität und -Geschwindigkeit ermöglicht. Die Marke positioniert dieses Fahrzeug gezielt als Antwort auf die wachsende Nachfrage nach effizienteren und schnellerladenden Elektrofahrzeugen im unteren Premium-Segment.

Ladegeschwindigkeit und technische Spezifikationen

Die zentrale technologische Innovation des neuen elektrischen Mercedes GLA liegt in der Fähigkeit, seinen Akkumulator in einem deutlich reduzierten Zeitfenster aufzuladen. Konkret benötigt das Fahrzeug nur noch 22 Minuten, um den Ladezustand von zehn auf eighty Prozent zu steigern. Dieser Wert stellt einen signifikanten Fortschritt im Vergleich zum Vorgängermodell dar, welches für denselben Ladevorgang bis zu 35 Minuten benötigte. Die Grundlage dafür bildet die Integration einer neuen 800-Volt-Architektur, die es dem System erlaubt, Ladeleistungen von bis zu 320 kW zu verarbeiten.

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Im direkten Vergleich zum vorherigen Modell EQA, das maximal 100 kW an Ladeleistung unterstützte, offenbart sich ein enormer technischer Vorsprung. Besonders auf längeren Fahrstrecken, wo kurze Pausen entscheidend sind, macht sich dieser Vorteil bemerkbar. Die höhere Spannung reduziert nicht nur die Ladezeit, sondern verbessert auch die Energieeffizienz während der Fahrt. Mercedes nutzt diese technische Überlegenheit, um die sogenannte Ladeangst bei potenziellen Käufern zu minimieren und den Alltagseinsatz des Fahrzeugs zu erleichtern.

Fahrleistungen und Modellvarianten im Detail

Mercedes bietet den elektrischen GLA in zwei distincten Varianten an, die beide von BILD im Test gefahren wurden. Die leistungsstärkere Version, der GLA 350 4Matic, vertraut auf zwei Elektromotoren und einen Allradantrieb für einen kräftigen Vortrieb. Die Beschleunigung von null auf hundert Kilometer pro Stunde gelingt diesem Modell in nur 5,4 Sekunden. Diese Leistungswerte positionieren den SUV fest im oberen Segment der Kompaktklasse und bieten Fahrspaß, der mit vielen Verbrennern konkurrieren kann.

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Überraschend positiv fiel die Bewertung der schwächeren Variante, des GLA 250+ aus. Mit 272 PS beweist dieses Modell auf kurvigen Straßen fast noch mehr Fahrspaß als sein starkes Geschwister. Der Grund liegt in der Gewichtsverteilung und der Antriebsform: Der GLA 250+ wiegt 80 Kilogramm weniger und verfügt über Heckantrieb, was ihn deutlich agiler macht. Diese Gewichtsersparnis trägt dazu bei, dass das Fahrzeug sich wendiger anfühlt, obwohl die Motorleistung geringer ist als beim 4Matic-Modell.

Fahrkomfort, Assistenzsysteme und Ausstattung

Beide Modelle überzeugen durch einen hohen Fahrkomfort, der typisch für die Marke ist. Die Lenkung arbeitet in der Basisversion angenehm leicht, lässt sich im Sportmodus jedoch direkter einstellen, was die Fahrdynamik unterstreicht. Für zusätzliche Komfortverbesserungen bietet Mercedes ein optionales Adaptivfahrwerk an, das für 738 Euro erhältlich ist. Dieses System schluckt selbst mit großen 20-Zoll-Rädern Unebenheiten ordentlich weg und sorgt für ein isoliertes Fahrgefühl auf verschiedenen Untergründen.

Auch die akustische Isolation wurde verbessert. Eine optionale Doppelverglasung, die für 125 Euro angeboten wird, hält den Innenraum angenehm leise, was den Luxusanspruch des Fahrzeugs unterstreicht. In puncto Assistenzsysteme verhielt sich die Technik auf der ersten Fahrt überwiegend überzeugend. Eine Besonderheit ist die Augmented-Reality-Navigation per Kamera, deren Nutzen jedoch geschmacksabhängig ist und die sich abschalten lässt. Zudem nutzt Mercedes jetzt Google-Maps-Daten, um vor Ortschaften und Kreisverkehren automatisch langsamer zu werden.

Kritikpunkte und Gesamtbewertung des Fahrzeugs

Trotz der vielen Verbesserungen gab es im Test einige Schwachstellen zu verzeichnen. Das Assistenzsystem erkannte mehrfach Tempo-30-Zonen falsch, wo gar keine vorhanden waren. Dies stellt einen Usability-Mangel dar, der die automatische Geschwindigkeitsanpassung zeitweise stört. Zudem wurde die Bremsen-Technologie überarbeitet. Der Übergang zwischen Energierückgewinnung und mechanischem Bremsen ist praktisch nicht mehr zu spüren, was den Fahrkomfort erhöht. Auf Wunsch verzögert der GLA fast bis zum Stillstand, was den Einsatz im Stadtverkehr erleichtert.

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Der neue elektrische Mercedes GLA macht vieles besser als sein Vorgänger EQA. Er bietet mehr Platz, viel Komfort und vor allem eine deutlich modernere Ladetechnik. Der GLA 250+ überrascht mit Agilität, während der GLA 350 4Matic mit kräftigem Antrieb aufwartet. Es handelt sich um ein rundes Gesamtpaket, das allerdings seinen Preis hat. Für Käufer, die Wert auf schnelles Laden und hohe Dynamik legen, stellt das Fahrzeug eine attraktive Alternative dar, die die Grenzen der vorherigen Generation überschreitet.