Mercedes-Benz hat die erste deutsche Zulassung für den Fahrassistenten MB.DRIVE ASSIST PRO erhalten. Das System unterstützt ab Dezember 2026 auch in der Stadt.

Das Kraftfahrt-Bundesamt ( KBA) hat Mercedes-Benz als erstem Automobilhersteller in Deutschland die offizielle Genehmigung für den hochkomplexen Fahrassistenten MB.DRIVE ASSIST PRO erteilt. Diese behördliche Zusage ermöglicht es dem Stuttgart er Traditionsunternehmen, eine Technologie anzubieten, die das Fahren in dichtem Stadtverkehr deutlich vereinfacht und den Automatisierungsgrad im individuellen Straßenverkehr signifikant erhöht. Die Zulassung markiert einen historisch bedeutsamen Schritt, da bisherige Systeme meist auf Autobahnen beschränkt waren.

Zulassung durch das KBA für Stadtverkehr

Die Behörde hat das System MB.DRIVE ASSIST PRO explizit für den Einsatz in urbanen Umgebungen freigegeben, was die technischen Anforderungen an die Software und Sensorik weiter erhöht. Mercedes-Benz darf ab sofort Fahrzeuge mit dieser Technologie ausstatten, die den Fahrer nicht nur auf der Autobahn, sondern auch bei Ampeln, Kreuzungen und komplexen Straßenlayouts unterstützen. Der Fahrassistenzcomputer ist in der Lage, selbstständig zu lenken, zu bremsen und zu beschleunigen, wobei er auch Spurwechsel und das sichere Einfädeln auf die korrekte Fahrspur durchführt.

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Bedienung per Knopfdruck und Zielvorgabe

Die Nutzung der intelligenten Fahrassistenten beginnt mit der Eingabe des Zielorts über das Navigationssystem, woraufhin der Fahrer die Funktion per Knopfdruck am Lenkrad aktiviert. Das System berechnet daraufhin die optimale Route und übernimmt die Steuerung entlang dieser vorgegebenen Wegstrecke ohne manuelle Eingriffe seitens des Nutzers, sofern der Verkehr den Fluss zulässt. Mercedes ist der Ansicht, dass diese Aktivierungsmethode den Einstieg in die Automatisierung für den Durchschnittskunden extrem niedrigschwellig macht und die Akzeptanz erhöht.

Verantwortung liegt weiterhin beim Fahrer

Trotz der fortschrittlichen Automatisierungsfähigkeiten bleibt die Verantwortung während der gesamten Fahrt bei der menschlichen Person am Steuer, da das System dem sogenannten Level 2 entspricht. Der Fahrer muss die Verkehrssituation kontinuierlich beobachten und jederzeit bereit sein, das Steuer sofort wieder in die Hand zu nehmen, wenn das System an seine Grenzen stößt. Aktivitäten wie das Lesen von Zeitungen, die Nutzung des Smartphones oder gar das Schlafen sind strikt verboten und würden gegen die Auflagen des KBA verstoßen.

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Experte Jörg Burzer verspricht Komfortgewinn

Mercedes-Technikvorstand Jörg Burzer betont in offiziellen Aussagen, dass die neue Technologie das Fahren sowohl im dichten Stadtverkehr als auch auf Landstraßen und Autobahnen entspannter und souveräner gestaltet. Seine Aussage unterstreicht das strategische Ziel des Unternehmens, den Komfort für die Kunden signifikant zu steigern, während gleichzeitig die Sicherheitsstandards gewahrt bleiben. Burzer verweist darauf, dass die intelligente Assistenz die kognitive Belastung des Fahrers reduziert, ohne die notwendige Aufmerksamkeit zu unterbinden.

Startzeitpunkt in Stuttgart und München

Das Early-Access-Programm, das ausgewählten Kunden den ersten Zugang zur Technologie ermöglicht, startet im Dezember 2026. Der Fokus dieser ersten Ausrollphase liegt auf den deutschen Metropolen Stuttgart und München, wo die Infrastruktur und der Verkehrsaufkommen die Testbedingungen optimal abbilden. Mercedes plant, die Software schrittweise auf verschiedene Pkw-Modelle und Transporter zu erweitern, wobei die Antriebstechnik - ob Benzin, Diesel oder Strom - keine Rolle spielt.

Ausbau und Update-Möglichkeiten für Bestandsfahrzeuge

Ein weiterer relevanter Aspekt ist die Möglichkeit, bereits ausgelieferte Mercedes-Modelle nachzurüsten, sofern die notwendige Hardware verbaut ist. Besitzer dieser Fahrzeuge können das System später durch ein Over-the-Air Software-Update freischalten lassen, was die Lebensdauer der Assistenzfunktionen verlängert. Für das erste Halbjahr 2027 plant das Unternehmen den offiziellen Markteintritt in Deutschland, wobei Details zu den Preisen und den spezifischen Startmodellen noch nicht veröffentlicht wurden.

Die Zulassung des KBA stellt einen wichtigen Meilenstein für Mercedes-Benz dar, auch wenn der Weg zum vollautomatisierten Fahren ohne menschliche Aufsicht im Stadtverkehr noch weit ist. Die Firma positioniert sich damit an der Spitze der deutschen Automobilindustrie, was die Entwicklung und Regulierung von KI-gestützten Fahrsystemen betrifft. Die kommenden Monate werden zeigen, wie die Gesellschaft und der Gesetzgeber mit der zunehmenden Entkopplung von Fahrhandlung und Aufmerksamkeitspflicht umgehen.