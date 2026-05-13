Mercedes-Fahrerin und Hausmeister drohen lebenslanger Haft für Mord

Die Frau überfuhr ihren millionenschweren Ehemann heimtückisch von hinten und ist für den Mord an Insolvenzanwalt Peter B. verantwortlich. Ihr Hausmeister Claus T. ist ebenfalls mitverantwortlich. Beide drohen lebenslanger Haft.

Als das Urteil gesprochen wurde, blickte Ramona B. (53) mit eiskalten Augen ins Leere. Richter Herbert Pröls (63) hatte letztlich keinen Zweifel: Die Frau überfuhr ihren deutlich älteren, millionenschweren Ehemann heimtückisch von hinten.

Am Mord an Insolvenzanwalt Peter B. (†76) mitverantwortlich ist zudem ihr Hausmeister Claus T. (77), der sich um Logistik und Tatvorbereitung kümmerte.

"Sie haben beide in Tötungsabsicht gehandelt und beide einen erheblichen Tatbeitrag geleistet," sagte der Richter, der zweimal lebenslänglich urteilte. Ramona B. sei jedoch der Motor der Tat gewesen. Für sie, die von Habgier getrieben gewesen sei, wurde zudem die besondere Schwere der Schuld festgestellt





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Mord Hausmeister Mercedes-Fahrerin Rechtsbeschwerde Habgier

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