Kimi Antonelli verliert in Las Vegas durch einen Batteriefehler im letzten Moment. Mercedes-Chef Toto Wolff enthüllt Details zur verpassten Rennstrategie und Niederlage.

Die sportliche Hoffnung auf einen Sieg für Kimi Antonelli und das Mercedes-Team bei der Formel-1-Veranstaltung in Las Vegas zerplatzte in der allerletzten Sekunde. Ein technisches Versagen der Antriebsbatterie, kombiniert mit einer taktischen Fehlentscheidung des Fahrers, kostete die Deutschen die Chance auf den Rennsieg und den damit verbundenen Podestplatz. Anstatt als Gewinner die Zielflagge zu sehen, musste Antonelli sich als Vierter mit einem drittplatzierten Ergebnis zufriedengeben, während sich Weltmeister Max Verstappen den Sieg sicherte.

Technisches Versagen beendet Siegsträume

Kimi Antonelli verlor entscheidende Sekunden in der vorletzten Runde, als seine volle elektrische Energie nicht mehr verfügbar war. Der Fehler trat auf, als der Mercedes-Fahrer kurz vom Gas ging, um eine bestimmte Moduseinstellung zu erhalten, aber beim erneuten Beschleunigen das gesamte Energiesystem leerlief. Durch diesen Vorfall verlor er mehr als eine Sekunde bis zur ersten Kurve und konnte die Führung nicht mehr verteidigen.

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Totale Erschöpfung der Energiereserven

Der Verlust an Geschwindigkeit war dramatisch und führte dazu, dass Kimi Antonelli sowohl vom führenden Max Verstappen als auch von den beiden McLaren-Fahrern überholt wurde. Die Situation verschärfte sich dadurch, dass er am Ende nicht nur den Sieg verpasste, sondern auch den zweiten und dritten Platz einbüßte. Für das Team bedeutete dies, dass man zum zweiten Mal in dieser Saison keine Punkte auf den höchsten Treppchenstufen sammelte.

Unrealisierte Taktik und verborgene Strategie

Toto Wolff bestätigte, dass Mercedes eine alternative Strategie entwickelt hatte, die das Rennen noch wenden hätte können. Das Team plante, auf der letzten Geraden eine andere Taktik anzuwenden, um die Führung zu sichern. Diese Maßnahme sollte erst im entscheidenden Moment aktiviert werden, um keine Vorteile für die Gegner preiszugeben. Die Nachricht dafür wäre beim Hochschalten der Gänge übermittelt worden, blieb jedoch in der Theorie stecken.

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Fahrerfehler im entscheidenden Moment

Kimi Antonelli gab zu, in der vorletzten Runde vor Kurve 14 einen taktischen Fehler begangen zu haben. Er wollte die Führungsposition gegenüber Max Verstappen nur kurzzeitig abgeben, um den Overtake-Modus zu aktivieren. Das System war jedoch nicht auf dieses Vorgehen vorbereitet, was zu einem kompletten Entladen der Batterie führte. Anstatt aufzuladen, zog er alle Energieressourcen ab, was seine Leistungsfähigkeit massiv einschränkte.

Chancenausgleich durch Meisterstatus

Trotz der enttäuschenden Platzierung zeigte sich Toto Wolff erleichtert, da die Meisterschaft bereits entschieden war. Für ihn war die entgangene Möglichkeit, selbst auf das Podium zu steigen, weniger schmerzhaft, da der Titelgewinn bereits gesichert war. Dennoch betonte er den Unterhaltungswert des Rennens, das für die Zuschauer spannend war, auch wenn es für das Team bitter ausging.