Das Mercedes-Management will die Arbeitskosten um 15 Prozent senken, indem es Tarifbeschäftigte zu unbezahlter Mehrarbeit und dem Verzicht auf Sonderzahlungen drängt. Der Vorstand koppelt Investitionszusagen an diese Maßnahmen und droht mit Schließungen deutscher Werke, sollte die IG Metall nicht zustimmen.

Das Mercedes-Management verlangt von Tarifbeschäftigten unbezahlte Mehrarbeit und Kürzungen bei Sonderzahlungen. Mercedes strebt nach Handelsblatt-Informationen ein Kostensenkungsziel von 15 Prozent an und wäre zu einer 38-Stunden-Woche bereit.

Der Vorstand koppelt Investitionszusagen in Deutschland an Verringerungen der Arbeitskosten und will eine unbefristete Lösung für Mehrarbeit. Das Mercedes-Management will die Arbeitskosten in Deutschland senken. Die Konzernführung verlangt von den Tarifbeschäftigten unbezahlte Mehrarbeit und will Sonderzahlungen wie Weihnachts- und Urlaubsgeld kürzen. Der Vorstand droht damit, zwei Werke in Deutschland zu schließen, wenn es kein Entgegenkommen von Betriebsräten und der Gewerkschaft IG Metall gibt.

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Gewerkschaft und Arbeitgeber der Metall- und Elektroindustrie hatten sich am Donnerstag in Pilotregionen auf zwei Tarifverträge geeinigt. Einer regelt, dass die Löhne der 3,7 Millionen Beschäftigten in zwei Stufen steigen sollen. Die Höhe hängt von der Rendite des jeweiligen Unternehmens ab. Neu ist der „Tarifvertrag Investition und Beschäftigung“ .