Mercedes gewinnt Konstrukteur-WM: Dominanz endet bald

Mercedes sichert sich die Konstrukteurs-WM in Brasilien. Nach Antonellis Sieg dominierte das Team lange, doch Red Bull und McLaren holen auf. Die Konkurrenz muss im Winter aufholen.

Mercedes hat in Brasilien den Doppelsieg in der Formel-1-Weltmeisterschaft perfektioniert. Bereits drei Rennen vor Saisonende sicherte sich das Team von Toto Wolff nach dem Fahrer-Titel von Kimi Antonelli auch den Konstrukteurstitel. Damit sind die Silberpfeile seit 2020 wieder in beiden Wertungen unangefochten.

Technische Überlegenheit in der neuen Ära

Dominanz ist das einzige Wort, das diese Saison für Mercedes beschreibt. Vier Jahre lang kämpfte das Team in der Ground-Effekt-Ära mit fundamentalem Ungleichgewicht und konnte das Fahrzeug nie vollständig beherrschen. Dieses Jahr hat das Ingenieursteam einen Extremmotor entwickelt, der auch aerodynamisch zu den besten der Welt gehört.

Also read Norris siegt im Regen - Mercedes gewinnt Konstrukteurs-WM

Am Saisonstart wirkten Kimi Antonelli und George Russell fast unschlagbar. Abgesehen von einigen Zuverlässigkeitsproblemen lief das Team für Toto Wolff wie geschmiert. Der Chef nutzt seine Erfahrung aus den erfolgreichen Williams-Jahren und zeigt mutige Entscheidungen, die das Team wieder auf die Siegerstraße führen.

Wolff übertrifft Ron Dennis als erfolgreichster Chef

Toto Wolff erreicht nun 17 Titelgewinne und übertrifft damit Ron Dennis als erfolgreichsten Teamchef der Geschichte. Trotz dieser historischen Leistung bleibt eine nüchterne Bewertung notwendig. Klare Kräfteverhältnisse schaden der Königsklasse. Die Fans wünschen sich Duelle um Platz eins und nicht nur politische Debatten über neue Regeln.

Advertisement

Fehlende Spannung und langweilige Rennen prägten das Jahr. Mercedes fuhr lange Zeit unangefochten vorneweg. Die Notwendigkeit von Kämpfen an der Spitze ist für die Attraktivität der Sportart essenziell. Die einseitige Dominanz hat dazu geführt, dass der Fokus eher auf administrativen Themen als auf dem sportlichen Wettkampf lag.

Konkurrenz holt auf: Red Bull und McLaren

Die Hoffnung für 2027 liegt in der schlagkräftigen Konkurrenz. Red Bull und McLaren haben die Lücke geschlossen. Red Bull holte in den letzten acht Rennen nur einen Punkt weniger als Mercedes. In Brasilien sammelten Red Bull und McLaren die meisten Punkte, nicht die Silberpfeile. In den letzten fünf Rennen gab es nur einen Sieg für Mercedes.

Max Verstappen zeigt sich bereit für den Kampf um 2027. Auch Lando Norris bewies bei seinem dritten Sieg in Brasilien seine Klasse. Die Aufholjagd kommt zwar spät, aber die Messlatte für die kommende Saison wurde klar definiert. Die Konkurrenten müssen im Winter ihre Konstanz verbessern, um Mercedes Paroli zu bieten.

Fehler und Update-Komplexität schwächen Mercedes

Mercedes macht jedoch auch eigene Fehler. Das große Update in Malaysia hat das Auto unnötig komplex gemacht. In Brasilien kämpften beide Boliden mit großen Problemen. Dies kostete Kimi Antonelli den Sieg. George Russell lag im nassen Qualifying strategisch daneben.

Advertisement

Der peinlichste Moment des Jahres ereignete sich, als Russell nach der Boxenausfahrt drehte. Hoffentlich findet der Brite in der kommenden Saison zurück in die Topform. Für ein spannendes Jahr 2027 sind die Konkurrenten gefordert. Red Bull, McLaren und Ferrari brauchen eine gute Winterpause.

Start in die Saison 2027 ist jetzt

Toto Wolff kündigte bereits an, dass für ihn die Saison 2027 jetzt beginnt. Diese Siegermentalität ist der Standard für alle anderen Teams. Fans wollen eine andere, intensivere Saison erleben. Dafür brauchen die drei großen Konkurrenten die nötige Konstanz, die in diesem Jahr gefehlt hat. Die Messlatte für 2027 ist hoch gesetzt.