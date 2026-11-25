Der Mercedes GLA will mehr sein als ein kleiner GLB. Das kompakte SUV vereint ein gutes Platzangebot mit einer nennenswerten Agilität.

Der Mercedes GLA will mehr sein als ein kleiner GLB. Das kompakte SUV vereint ein gutes Platzangebot mit einer nennenswerten Agilität. Die Bedienung passt auch – nur der Preis ist hoch.bekommt keinen eigenständigen Nachfolger.

Stattdessen startet der GLA im November zunächst vollelektrisch. Die Hybride folgen 2027.

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Allerdings nur mit 48-Volt-Technik.

„Wir wollen uns nicht von subventionierten Technologien abhängig machen“, erklärt GLA-Produktmanager Stefan Ebner. Aus Sicht des Stuttgarter Autobauers ergibt der Verzicht auf einen Teilzeitstromer Sinn: Zu kostspielig ist der technische Aufwand, zu gering sind die prognostizierten Verkaufszahlen, falls die staatliche Förderung wegbricht. Der GLA nutzt die Mercedes Modular Architecture , die sowohl für Elektro- als auch für Hybridantriebe ausgelegt ist. In der vollelektrischen Version übernimmt der GLA die 800-Volt-Architektur des85 Kilowattstunden in 22 Minuten von 10 auf 80 Prozent gefüllt.

Für das DC-Laden an 400-Volt-Säulen braucht man einen optionalen Wandler, der 654,50 Euro Aufpreis kostet. Die gleiche Summe muss man auf den Tisch legen, wenn man an der Wallbox statt mit 11 kW mit 22 kW Strom tanken will. Mit 11 kW dauert es neun Stunden von null auf 100 Prozent. Mit 22 kW sind es 4 Stunden und 45 Minuten.

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Der Reichweitenmeister der Baureihe, der nur mit einem Heckmotor bestückte GLA 250+, schafft mit demselben Akku bis zu 657 Kilometer. Der geringe Reichweitenunterschied zwischen Allradler und Heckantriebsversion liegt an der mechanischen Entkopplung der vorderen PSM-Maschine. Das ist effizienter als eine ASM-Maschine, die rein elektronisch abgeschaltet wird, wie das beim Also zahlen beim GLA hauptsächlich die Antriebswellen und das Motorgewicht von rund 50 Kilogramm negativ in die Effizienzgleichung ein. An der Hinterachse kommt ein Zweiganggetriebe zum Einsatz.

Damit absolviert der 2.235 Kilogramm schwere Stromer den StandardsprintBeim Fahrwerk setzen die Techniker auf Stahlfedern und kombinieren diese auf Wunsch mit adaptiven Dämpfern.

„Stahl ist ehrlich“, lächelt Oliver Zolke, der Projektleiter bei der Entwicklung der MMA-Plattform. Diese Ingenieursweisheit ist sicher richtig. Und ein Schnäppchen ist der GLA 350 4MATIC mit 58.107,70 Euro nicht. Aber die Luftkammern sind gar nicht nötig, denn das Fahrwerk erledigt auch so seine Arbeit überzeugend.

In der Mercedes-Fibel steht, dass Komfort auch Komfort bedeutet. Deshalb ist die Karosserie beim gleichnamigen Fahrmodus auch entkoppelt und schwingt beim Überfahren von Unebenheiten nach. In Sport ist der Aufbau besser angebunden, ohne unkomfortabel zu sein. Wir haben diese Einstellung als angenehm empfunden.

Allerdings sind die Verstelldämpfer nur in Verbindung mit den 20-Zoll-Rädern erhältlich. In der Progressive-Line-Ausstattung kosten diese in einer Ausführung 1.547 Euro extra und das adaptive Fahrwerk 737,80 Euro zusätzlich. Ein teurer Komfortgewinn. Alternativ kann man 18- oder 19-Zoll-Pneus aufziehen.

Kraft ist ohnehin kein Thema. Mit dem GLA 350 4Matic ist man ziemlich flott unterwegs. Der 4,57 Meter lange Allradler bleibt auch in engen Kurven neutral und gutmütig. Wenn man es sportlicher angehen lässt, lenkt am Kurveneingang das Heck freundlich mit, ehe beim Herausbeschleunigen der Vorderwagen zum Fahrbahnrand strebt.

Allerdings bleibt das Mercedes-SUV immer beherrschbar und auch die Regelsysteme stehen parat, ohne die Agilität einzubremsen. – das sind nur 0,3 kWh/100 km mehr, als das Datenblatt angibt. Zum Vergleich haben wir uns den GLA 250+ geschnappt, der mit dem identischen Fahrwerk bestückt war. Die 200 kW / 272 PS reichen völlig aus.

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Zumal das Heck auch hier engagiert mitwirkt.

“, erklärt Oliver Zolke. Ist der GLA also ein Mini-GLB? Sobald man diese Frage stellt, erntet man von den Mercedes-Managern ein fast schon entrüstetes „Nein“. Eine Kannibalisierung der beiden Modellreihen will man unbedingt vermeiden.

, der auf Wunsch sieben Plätze bietet. Beim GLA sind maximal fünf Plätze möglich. Platzmangel herrscht dennoch nicht. Selbst über 1,85 Meter große Personen finden im Fond genügend Raum.

Der Kofferraum ist mit einem Volumen von 410 Litern und bis zu 1.400 Litern bei umgeklappten Rücksitzlehnen durchaus ordentlich. Der ebene Ladeboden ist angenehm. Der Frunk fasst 107 Liter. Groß genug für allerlei Krimskrams.

Das Cockpit ist im Grunde mit dem des CLA und GLB identisch. Auf Wunsch zieht sich der MBUX Superscreen mit drei Anzeigen über das Armaturenbrett: 10,25 Zoll vor dem Fahrer sowie je 14 Zoll in der Mitte und vor dem Beifahrer. Ein Head-up-Display ergänzt das Bildschirm-Trio. Die Bedienung des Infotainments folgt der bekannten Mercedes-Logik.

Nicht immer sofort eingängig, aber nach einer Weile findet man sich zurecht. Zumal die Sprachsteuerung wirklich gut funktioniert. Apps lassen sich nun in Ordnern zusammenfassen. Die Navigation basiert auf Google Maps, plant Ladestopps und passt sie der Verkehrslage an.

Der Sprachassistent versteht komplexere Fragen. Sie wollen FOCUS online als bevorzugte Quelle bei Google hinterlegen? Voraussetzung für diese Einstellung ist ein Google-Konto. Die Einstellung selbst benötigt nur wenige Klicks.