Mercedes kehrt als Konstrukteursmeister zurück: Antonelli und Russell im Regenrennen

Mercedes gewinnt den ersten Konstrukteurstitel seit 2021. Kimi Antonelli wird Fünfter, Nico Hülkenberg fällt nach Strafe auf Rang zehn zurück. Regenchaos prägt das Rennen.

Mercedes kehrt mit dem Erreichen des Konstrukteurstitels zu altem Glanz zurück und feiert den ersten Sieg dieser Kategorie seit dem Jahr 2021. Dieser Meisterschaftserfolg steht im krassen Gegensatz zu den individuellen Ergebnissen der beiden Fahrer im aktuellen Saisonrennen. Während Kimi Antonelli seinen fünften Platz verteidigte, musste sich Nico Hülkenberg nach einer Zeitstrafe mit dem zehnten Rang zufriedengeben.

Regen und Strafen bestimmen den Rennverlauf

Nico Hülkenberg hatte vor dem Start eines Thrillers gewarnt, der durch nasse Bedingungen und eine durcheinandergeratete Startaufstellung geprägt sein würde. Tatsächlich startete das zwanzigste Saisonrennen unter feuchten Bedingungen, was zu einem chaotischen Ablauf führte. Hülkenberg verlor von Position vier startend zunächst mehrere Positionen, bevor eine Zehn-Sekunden-Zeitstrafe ihn aufgrund eines Streckenvorteils weiter zurückwarf.

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Trotz dieser Schwierigkeiten sicherte sich der Fahrer von Haas zumindest einen Zähler für die Konstrukteurswertung. Die Kombination aus möglichen Regenschauern und den zahlreichen vorherigen Strafen sorgte bereits im Vorfeld für höchste Spannung. Die Piloten wussten, dass das Rennen im Emmericher Team nicht so verlaufen würde, wie es sich ursprünglich geplant hatte.

Antonellis Glättecke und Russells strategischer Fehler

Kimi Antonelli erlebte einen Schreckmoment, als er die Kontrolle über seinen Mercedes verlor und sich auf dem Gras drehte. Glücklicherweise blieb ein Einschlag aus, aber die Probleme für die Silberpfeile setzten sich fort. Teamkollege George Russell gab im Vorfeld an, sehr überrascht zu sein, wenn in dem Rennen Slicks zum Einsatz kämen, was die Unsicherheit über die Reifenwahl verdeutlichte.

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Am Start regnete es zwar nicht mehr, aber alle Fahrer gingen zunächst auf Intermediates. Antonelli zog sofort an Lando Norris vorbei und überholte auch den Polesetter. Weiter hinten kämpfte sich Max Verstappen durch das Feld und lag nach wenigen Runden bereits in den Punkterängen. Antonelli baute einen Vorsprung von fünf Sekunden auf den Briten aus, während Norris erneut an Lawson vorbeizog.

Hamiltons Wechsel und die letzte Regenphase

Lewis Hamilton stand nach einem starken Start plötzlich vor massiven Problemen und drängte auf Trockenreifen. In Runde 15 wechselte der Rekordweltmeister auf die weiche Mischung, eine Entscheidung, der schnell die restlichen Piloten folgten. Dies führte jedoch zu großen Schwierigkeiten für Mercedes: George Russell legte in der Boxenausfahrt einen kuriosen Dreher hin, und Antonelli rutschte in Kurve eins raus.

Norris übernahm in Runde 20 wieder die Führung, musste aber kurz darauf Hadjar und Verstappen vorbeiziehen lassen. Die Red-Bull-Fahrer tauschten in Runde 38 ihre Positionen, doch Verstappen schloss die Lücke zu Norris nicht mehr. In der Schlussphase meldete sich der Regen zurück, und in Runde 63 ging es wieder auf Intermediates. George Russell zog noch an Antonelli vorbei, bevor das Rennen zu Ende ging.