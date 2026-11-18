Mercedes erweitert autonomes Fahren mit MB.DRIVE ASSIST PRO im GLC und GLS. Level 2 Systeme navigieren selbst in Städten wie San Francisco. Test in Deutschland zeigt Vorteile und Grenzen der kooperativen Lenkung für Kunden.

Mercedes hat mit dem System MB.DRIVE ASSIST PRO einen bedeutenden Schritt in Richtung autonomer Fahrzeugsteuerung unternommen. Der neue Mercedes GLC zeigt im städtischen Umfeld, wie das autonome Fahren in dichtem Verkehr funktioniert. Das Fahrzeug navigiert selbstständig durch die Straßen von San Francisco. Es hält an Ampeln und blinkt eigenständig.

Städtische Navigation im Mercedes GLC

Der Mercedes GLC folgt nicht nur der Fahrbahn, sondern nutzt die Navigation, um das Ziel direkt anzufahren. Die Technik arbeitet auf Level 2. Das bedeutet, die Verantwortung liegt weiterhin beim Fahrer. Dieser muss die Hände am Lenkrad halten und jederzeit eingreifen können. Trotzdem übernimmt das System viele Aufgaben. Der Mercedes GLC blinkt schneller als viele menschliche Fahrer.

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Das Konzept des kooperativen Lenkens ermöglicht einen nahtlosen Übergang. Wer das Steuer übernimmt, muss nichts abschalten. Das Auto merkt die Interaktion und greift später automatisch wieder ein. Ein Test in San Francisco bestätigte die Zuverlässigkeit. Nur bei plötzlichen Hindernissen wie einer offenen Autotür zeigte das System kleine Schwächen.

Autonomie auf der Autobahn im Mercedes GLS

Mercedes geht mit dem Mercedes GLS noch einen Schritt weiter. Auf der Autobahn darf der Fahrer die Hände vom Lenkrad nehmen. Dies ist auf etwa 32 von 80 Kilometern möglich. Eine Kamera überwacht die Aufmerksamkeit des Fahrers. Wegschauen wird mit einer Warnung geahndet.

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Der Mercedes GLS beherrscht Spurwechsel und Kurvenfahrten. Allerdings gibt es Probleme im stockenden Verkehr. Das System lässt Lücken verstreichen und bricht Manöver ab. Dies zeigt, dass komplexe Verkehrsintegration schwierig bleibt. Der Mensch erkennt Kontexte besser als die Software.

Verfügbarkeit und Preisgestaltung in Deutschland

Mercedes plant die Einführung in Deutschland für Ende 2026. Kunden in München und Stuttgart können das System kostenlos testen. Ab dem ersten Halbjahr 2027 ist der Kauf möglich. Ein konkreter Preis steht noch nicht fest. Mercedes will die Technik mit Softwareupdates verbessern.