Mercedes plant hochautomatisiertes Fahren in deutschen Städten ab 2026

Mercedes-Benz kündigt an, bis Ende 2026 in deutschen Städten das hochautomatisierte Fahren auf Level 2++ einzuführen. Die Technologie erlaubt zeitweises Hände-vom-Lenkrad-Fahren, erfordert aber ständige Überwachung durch den Fahrer. Die bundesweite Verfügbarkeit ist für 2027 geplant.

Mercedes -Benz treibt die Entwicklung des hochautomatisierten Fahrens weiter voran. Bis Ende 2026 will der Autobauer in mehreren deutschen Städten das Fahren von Punkt zu Punkt auf Level 2++ einführen.

Dabei handelt es sich um einen überwachten Fahrmodus, bei dem der Fahrer die Hände vom Lenkrad nehmen kann, aber jederzeit bereit sein muss, einzugreifen. Die Verantwortung bleibt stets beim Fahrer. Diese Technologie ist rechtlich als Fahrassistent eingestuft und entspricht Level 2 der SAE-Skala. In China und den USA ist sie bereits bei Mercedes im Einsatz.

In Europa hat Tesla in den Niederlanden und Litauen eine ähnliche Funktion unter dem Namen Full Self Driving freigegeben. Mercedes arbeitet eng mit dem Bundesverkehrsministerium und dem Kraftfahrt-Bundesamt zusammen, um die bundesweite Zulassung zu erhalten. Das System nutzt Kameras, Lidar-, Ultraschallsensoren, GPS und hochauflösende Karten, um Aufgaben wie Anfahren, Spurwechsel und Navigation zu übernehmen. Ziel ist es, den Fahrer in komplexen Stadtverkehrssituationen zu entlasten, etwa an Ampeln oder im dichten Verkehr.

Der Preis für die Option ist noch nicht bekannt. Auf Autobahnen bietet Mercedes bereits den Drive Pilot auf Level 3 an, der in der S-Klasse und im EQS verfügbar ist. BMW hat mit dem Personal Pilot L3 ein ähnliches System im 7er-Modell bis 60 km/h. Die Einführung von Level 2++ in Deutschland ist ein wichtiger Schritt, bevor später höhere Automatisierungsstufen folgen.

Der Wettbewerb zwischen den Herstellern ist intensiv, und es bleibt abzuwarten, wann Tesla die Zulassung für FSD in Deutschland erhält. Mercedes betont, dass die Sicherheit oberste Priorität hat und die Technik nur unter bestimmten Bedingungen aktiviert wird. Langfristig strebt das Unternehmen das autonome Fahren nach Level 4 und 5 an, wobei der Fahrer dann nicht mehr eingreifen muss. Die heutige Ankündigung ist Teil einer Strategie, die schrittweise mehr Komfort und Effizienz im Straßenverkehr ermöglicht.

Viele Experten sehen in der Entwicklung des autonomen Fahrens einen Schlüssel für die Mobilität der Zukunft. Es wird erwartet, dass die Technologie den Verkehr sicherer macht und Staus reduziert.

Allerdings sind noch viele regulatorische und technische Hürden zu überwinden. Mercedes setzt dabei auf eine enge Zusammenarbeit mit Behörden und Forschungseinrichtungen. Die ersten Tests in deutschen Städten sollen zeigen, wie das System im realen Verkehr funktioniert. Kunden können sich auf eine schrittweise Einführung freuen, die zunächst auf ausgewählten Strecken beginnt und später ausgeweitet wird.

Der Autobauer investiert massiv in die Entwicklung, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Konkurrenz schläft nicht: Auch andere Hersteller wie BMW, Audi oder Tesla arbeiten an ähnlichen Systemen. Die Diskussion um Haftung und Verantwortung beim automatisierten Fahren wird weiter geführt. Mercedes will mit seiner Technik Vorreiter sein und das Vertrauen der Kunden gewinnen.

Die Ankündigung von Entwicklungschef Jörg Burzer auf LinkedIn zeigt, dass das Unternehmen die Öffentlichkeit transparent informiert. Bis 2027 soll die Technik bundesweit verfügbar sein, vorausgesetzt die Genehmigungen liegen vor. Das ist ein ehrgeiziger Zeitplan, aber Mercedes hat bereits Erfahrung mit Level 3 auf Autobahnen. Die Herausforderung liegt im Stadtverkehr, der unberechenbarer ist.

Das System muss Fußgänger, Radfahrer und andere Hindernisse zuverlässig erkennen. Die Sensoren liefern dafür eine 360-Grad-Ansicht. Trotz aller Fortschritte bleibt der Fahrer in der Pflicht. Level 2++ ist kein autonomes Fahren, sondern eine Komfortsteigerung.

Für echte Autonomie sind noch weitere Entwicklungen nötig. Mercedes wird die Technik kontinuierlich verbessern und per Update aktuell halten. Kunden können gespannt sein, wann die ersten Fahrzeuge mit der neuen Option ausgeliefert werden. Die Preise werden sich voraussichtlich im Rahmen anderer Assistenzsysteme bewegen.

Insgesamt ist die Ankündigung ein positives Signal für die Zukunft der Mobilität





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