The German automotive giant Daimler (parent company of Mercedes-Benz) is preparing for the future by expanding into the military sector, with more and more soldiers set to take control of Mercedes cars. The company plans to specifically strengthen their presence in the military field, with packages of thousands. Various Mercedes models for different military roles are in high demand.

Der Traum von Millionen Autofans weltweit – für immer mehr Soldaten wird er bald in Erfüllung gehen. Sie dürfen Mercedes fahren. Ausrücken unter dem Edel-Stern: Die deutsche Nobelmarke rüstet auf!

Das Pkw-Geschäft mag kriseln, die Rüstung boomt. Bei Mercedes Trucks, der Lkw-Sparte, die auch Militärfahrzeuge baut, sind die Auftragsbücher voll. Der Stuttgarter Automobilkonzern plant eine gezielte Expansion im militärischen Sektor. Es geht um Großaufträge für logistische und taktische Transportfahrzeuge.

Besonders attraktiv: Vom Geländewagen G-Klasse (Bundeswehrname „Wolf“) über das Kraxelwunder „Unimog“ und den Lieferwagen „Sprinter“ bis zu schweren Lkw geht es immer um Großserien von oft mehreren Tausend Stück. Was intern längst Maßgabe war – Mercedes-Boss Ola Källenius (56) hat es nun dem "Wall Street Journal" offen gesagt: "Der Sprinter als Truppentransporter: Was Logistikfirmen, Handwerker und Wohnmobilbauer schätzen, soll auch Armeen zugutekommen. Flexibel einsetzbare Transporter für den schnellen und zuverlässigen Personentransport hinter den Linien.

Dazu geländegängig und auf Wunsch auch gepanzert oder militärisch bestückt (beides über Partner). Das Chassis könnte demnächst auch dem Rüstungskonzern Rheinmetall als Basis geliefert werden. Die G-Klasse weiterentwickeln: Als der Schah von Persien in den 70er Jahren die G-Klasse als Militärwagen für seine Grenztruppen wollte, wurde daraus der "Wolf" geboren. Das bewährte Allrad-Urgestein soll (mit Partnern) auch für moderne Formen der Kriegsführung fit werden.

Lastwagen als Drohnenbasis: Mit Quantum arbeitet Mercedes an einer Vernetzung von Lkw und Drohnenschwärmen. Der Wolf im G-Kleid: Auf Basis der G-Klasse baut Mercedes seit den 70er Jahren den "Wolf" auch für die Bundeswehr. Hier der neue "Wolf 2". Ein Mercedes-Sprecher zu BILD: "Grundsätzlich entwickelt und produziert Mercedes-Benz zivile Fahrzeuge.

Unsere Aktivitäten im Sicherheits- und Verteidigungsbereich sind ein strategisches ontwikkelingsfeld, das wir aktiv und in Kooperation mit Partnern weiter gestalten werden.

". Einige Rüstungskonzerne suchen derzeit den Kontakt in die kriselnde deutsche Automobilindustrie. Beispiele: Der israelische Konzern Rafael sucht Werke in Deutschland für die Produktion von Raketenabwehrsystemen (Iron Dome) und den Bau seiner Laserkanone. Der Panzerbauer KNDS (Leopard, Boxer) hat die Auftragsbücher so voll, dass er über die Übernahme oder Teilnutzung des Mercedes-Werkes in Ludwigsfelde bei Berlin (bisher Sprinter) verhandelt.

Auch das VW-Werk in Osnabrück (soll 2027 dichtmachen) steht bei KNDS ganz oben auf der Liste für den Boxer. BMW ist militärisch eher "ungedient", verhandelt laut Branchenberichten aber über Lösungen fürs autonome Fahren im Militärbereich. Anders als im zivilen Geschäft gibt es beim Militär keine Rabattschlachten, keine Leasingrückläufer und eine sichere Kalkulation. Und zumindest in Europa: keine Konkurrenz aus China





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