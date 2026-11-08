Mercedes sichert Konstrukteurs-WM nach Grand Prix von Brasilien

Mercedes gewinnt die Konstrukteurs-Weltmeisterschaft. Kimi Antonelli und George Russell liefern starke Leistungen beim GP Brasilien, während Lando Norris das Rennen gewinnt.

Mercedes hat die Konstrukteurs-Weltmeisterschaft erfolgreich verteidigt. Eine Woche nach dem Gewinn der Fahrer-Weltmeisterschaft sicherten sich die Silberpfeile beim Großen Preis von Brasilien den nächsten Titel. Der frisch gebackene Weltmeister Kimi Antonelli (20) erreichte den fünften Platz. Diese Platzierung reichte völlig aus, um die Konstrukteurs-Chance sicher einzufahren.

Rennverlauf mit Führungswechseln

Bei Start in Reihen eins gewannen Kimi Antonelli und Lando Norris das Duell. Nieselregen begleitete den Rennstart. Der junge Italiener zog beim Start locker an Lando Norris vorbei. Norris verlor dabei seinen zweiten Platz an Liam Lawson (24).

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Die alten Weltmeister zeigten starke Leistungen. Lewis Hamilton (41) fuhr von Platz 20 auf Platz 9 vor. Max Verstappen (29) startete von Position 21. Er stürmte bis auf Platz 11 vor. In Runde 5 lag Max Verstappen bereits auf Platz 7. Er überholte Lewis Hamilton, Oscar Piastri und Alex Albon.

Reifenstrategien und technische Probleme

Kimi Antonelli baute einen Vorsprung von fünf Sekunden auf die Verfolger aus. Lewis Hamilton kämpfte hingegen um Positionen. Auf der trockener werdenden Strecke verlor er an Boden. Als er Platz 14 erreichte, bat er die Box um Trockenreifen. Ferrari lehnte dies ab. Man erwartete neuen Regen.

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Der Regen blieb jedoch aus. In Runde 15 erhielt Lewis Hamilton doch noch Trockenreifen. Er war im Mittelsektor drei Sekunden pro Runde schneller. George Russell (28) drehte sich bei den Reifenwechseln in der Boxengasse. Sky-Kommentator Ralf Schumacher nannte dies peinlich.

Teaminterne Konflikte bei Red Bull

Kimi Antonelli meldete Probleme mit der Aufhängung. Die Crew bestätigte zunächst, dass alles in Ordnung sei. In Kurve 1 rutschte der Italiener von der Strecke. Er schlug nicht an. Lando Norris übernahm die Führung. Isack Hadjar (22) griff den neuen Weltmeister an.

In Runde 38 verlangte Red Bull, dass Isack Hadjar Max Verstappen vorbeilassen soll. Hadjar hielt sich für schneller. Red Bull löste das Problem durch einen zweiten Stopp für Max Verstappen. Das Regenwetter kehrte in Runde 58 zurück. George Russell holte als Erster Regenreifen.

Ergebnisse und Titelgewinn

Es entstand kein großes Chaos. Alle Teams folgten schnell. Lando Norris gewann das Rennen. George Russell belegte Platz vier. Kimi Antonelli wurde Fünfter. Diese Ergebnisse sicherten Mercedes die Konstrukteurs-Weltmeisterschaft. Ferrari holte Punkte. Charles Leclerc wurde Siebter. Lewis Hamilton wurde Neunter.