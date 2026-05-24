Mercedes-Silberpfeiler Russells und Antonellis verschobenes WM-Paar erlebt Aufbruch in Kanada

Der deutsche Rennstall feierte vier Grand Prix-Siege und einen Grand Prix-Sprint-Erfolg in China. Während dieser Zeit herrschte alles in Ordnung, drohte alles jedoch in Kanada zu kippen. Tymczasem intendierten sich George Russell und Kimi Antonelli und kamen zu einem Streit zwischen ihnen. Ob sie weiterhin friedlich miteinander zusammenarbeiten können, bleibt zu hoffen.

Der deutsche Rennstall konnte alle vier bisher gefahrenen Grands Prix sowie das Sprint-Rennen in China gewinnen. Die Silberpfeile führen sowohl die Fahrer-, als auch die Konstrukteurs-Weltmeisterschaft souverän an.

Und dennoch drohte die Stimmung in Runde sechs des Kanada-Sprints am Samstag zu kippen, der Traumstart zum Albtraum zu werden. Die beiden Mercedes-Piloten George Russell (28) und Kimi Antonelli (19) duellierten sich über Runden hart (aber fair). In Kurve eins der sechsten Runde setzte der junge Italiener die Brechstange an, ging Rad an Rad mit seinem Teamkollegen in die Links-Rechts-Kombination. Russell hielt gegen – es gibt Kontakt.

Beide können weiterfahren, aber in Kurve sechs probiert es Antonelli erneut. Wieder bleibt Russell vorn und sichert sich am Ende den Sieg. Der Brite jubelt, sein Teamkamerad tobt. Szenen, die an die teaminternen Duellen 2016 erinnern, als Lewis Hamilton (41) und Nico Rosberg (40) mit allen Mitteln um die WM kämpften.

Unfälle, Provokationen und schlechte Stimmung standen damals auf der Tagesordnung. Eine Zeit, aus der Teamchef Toto Wolff (54) gelernt hat. Der Teamchef und Miteigentümer des Rennstalls beorderte Russell und Antonelli zum Rapport. Mit Erfolg.

Die beiden Silberpfeil-Stars haben einen Friedenspakt geschlossen. Russell: „Wir hatten nach dem Sprint ein gutes Gespräch. Wir sind beide Rennfahrer. Wir wissen beide, was wir zu tun haben, und respektieren einander.

". Der Brite weiter: „Wir werden Vollgas geben und ich hoffe, dass es nur ein Duell zwischen uns zwei wird. Aber man konnte sehen, dass die anderen Teams konkurrenzfähig sind.

“ Ein Duell wird es zwischen Russell und Antolleli auf jeden Fall geben. Denn die beiden Silberpfeile vormen die erste Startreihe beim Kanada-Rennen. So wie auch schon beim Sprint





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