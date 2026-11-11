Mercedes startet neuen SL mit Fokus auf Komfort und Emotion 2027

Mercedes kündigt beim Goldenen Lenkrad ein neues Modell in der SL-Familie an, das 2027 für mehr Komfort und entspanntes Offenfahren sorgt.

Beim Goldenen Lenkrad in Berlin präsentierte Mercedes-Chef Ola Källenius einen noch getarnten Prototypen des neuen Mercedes‑Benz SL. Der CEO kündigte an, dass das Modell 2027 die vorhandenen Varianten von AMG und Maybach ergänzen wird und einen stärkeren Schwerpunkt auf Komfort und entspanntes Offenfahren legt.

Neues Design und neue Persönlichkeit

Der neue SL soll eine "zeitlose Eleganz" mit gesteigertem Komfort verbinden, sagt Källenius zu Auto Bild. Im Gegensatz zum derzeitigen AMG‑Modell, der vor allem für Performance und Fahrdynamik steht, wird der Mercedes‑Benz SL laut Führungskraft eine ausgewogenere, entspanntere Charakteristik aufweisen. Das Design, der Innenraum und das Fahrgefühl sollen deutlich anders auf der Bühne tanzen.

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Technische Details bleiben vorerst verschwiegen

Sobald Källenius die Frage nach den Motoren stellte, reagierte er, dass Informationen zu Antrieben später folgen. Dennoch sei klar, dass der Antrieb "dem Charakter dieses Fahrzeugs passen" müsse, damit Souveränität, hoher Komfort und ein besonderes Fahrerlebnis gefügt bleiben. Derzeit ist somit noch nicht bekannt, ob es sich um Sechs‑ oder Achtzylinder handelt oder ob hybride beziehungsweise vollelektrische Varianten geplant sind.

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Markteinführung 2027 - weitere Ankündigungen folgen

Der aktuelle Prototyp bleibt bis dahin getarnt. Källenius versicherte, dass die Vorfreude wachsen könne und dass das Unternehmen die Details zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben werde. Der Plan sieht vor, das neue Modell im nächsten Jahreszeitraum vorzustellen, wobei präzisere Termine noch zu geben sind.

Auswirkungen für Mercedes‑Fans und den Markt

Mit dem angekündigten Modell setzt Mercedes einen weiteren Impuls für die SL‑Familie, die bislang zwischen sportlicher Performance, luxuriösem Exklusivprofil und nun einer neuen "entspannten Persönlichkeit" balanciert. Für Besitzer und Interessenten des SL‑Konzepts verspricht die neue Variante ein balanciertes Verhältnis von Emotion und Komfort. Sobald 2027 die Markteinführung erfolgt, könnten die ersten Verkaufszahlen und Kundenzufriedenheitsdaten die weitere Entwicklung in der Luxus-Sportwagen‑Kategorie beeinflussen.