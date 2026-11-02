Mercedes-Teamchef Wolff feiert Antonellis F1-WM-Titel nach Kritik

Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat die Wahl von Kimi Antonelli gerechtfertigt. Der 20-Jährige ist der jüngste F1-Weltmeister. Wolff jubelt nach der Titelverteidigung.

Kimi Antonelli hat in Mexiko den Titel des jüngsten Formel-1 -Weltmeisters aller Zeiten errungen. Damit hat sich Mercedes -Teamchef Toto Wolff gegen alle Kritiker durchgesetzt. Die Entscheidung, den 20-Jährigen direkt ins Top-Team zu holen, stieß zunächst auf Skepsis.

Toto Wolffs strategischer Triumph

Vor knapp zwei Jahren übernahm Wolff als Nachfolger des siebenfachen Weltmeisters Lewis Hamilton. Bei der Nominierung von Kimi Antonelli erhielt er zunächst viel Kritik zu hören. Sein Debütjahr verlief alles andere als erfolgreich. Der junge Fahrer lag häufig außerhalb der Punkte und zeigte Inkonstanz.

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Trotz Crashs und Unsicherheiten verteidigte Wolff seine Wahl konsequent. Er vertraute auf die internen Daten und das Potenzial seines Schützlings. Diese Hartnäckigkeit zahlt sich nun mit dem historischen WM-Titel aus. Die Strategie hat sich voll und ganz bewährt.

Feier und historische Bedeutung

Nach dem Podestplatz in Mexiko feierte der 54-Jährige ausgelassen. Er tanzte gemeinsam mit Moderatoren und Experten des italienischen Senders Sky Italia. Der italienische Klassiker Sara perche ti amo begleitete die ausgelassene Stimmung. Das Spektakel wurde live auch im deutschen Fernsehen übertragen.

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Antonelli ist der erste italienische Formel-1-Weltmeister seit Alberto Ascari. Ascari gewann seine Titel in den Jahren 1952 und 1953. Der Abstand beträgt nun insgesamt 73 Jahre. Dieses langjährige Warten der italienischen Fans hat endlich ein glückliches Ende gefunden.

Unterstützung trotz Rückschlägen

Wolff betonte nach dem sicheren Titelgewinn seinen Stolz auf das gesamte Team. Viele waren von Anfang an von Kimi Antonelli überzeugt. Die Entscheidung fiel jedoch nicht ohne Widerstände. Einige Sponsoren verließen Mercedes nach der Wahl und dem schwierigen ersten Jahr.

Trotz der laut werdenden Kritik hielt Wolff an seinem Kurs fest. Er erklärte, dass ein hartes Einstiegsjahr eingeplant war. Die Datenlage gab ihm recht, auch wenn die öffentlichen Zweifel groß waren. Jetzt darf er zu Recht mit den Lorbeeren feiern.

Ausblick auf die Konstrukteurs-WM

Dieser Erfolg ist nur der Anfang einer erfolgreichen Ära. Wolff kann bereits die nächste Party planen. Mercedes steht am kommenden Wochenende in Brasilien vor der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft. Ein weiterer Titelgewinn könnte folgen. Die Stimmung im Team ist entsprechend hoch.