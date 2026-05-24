Mercedes-Teaminternes Duell: George Russell und Kimi Antonelli

George Russell und Kimi Antonelli lieferten sich ein intensives Duell um die Spitze im Kanada-Sprint. Nach dem Sprint holte Teamchef Toto Wolff beide Piloten zum Gespräch, offensichtlich mit Wirkung.

In der Führungsliga des Formel-1-Weltmeisterschafts liegt Mercedes klar vorn. Doch im Kanada-Sprint wurde es intern plötzlich heiß. George Russell und das Shootingstar Kimi Antonelli lieferten sich ein intensives Duell um die Spitze.

In der sechsten Runde ging der Italiener volles Risiko, setzte in Kurve eins zum Angriff an und drückte sich neben seinem Teamkollegen. Es kam zur leichten Berührung. Beide Autos blieben auf der Strecke, doch Antonelli gab nicht auf. Wenige Kurven später startete er den nächsten Versuch – wieder ohne Erfolg.

Russell verteidigte hart, aber sauber, und sicherte sich am Ende den Sieg. Sichtlich angespannt: George Russell und Kimi Antonelli bei der Pressekonferenz nach dem Sprint. Erinnerungen an frühere teaminterne Machtkämpfe wurden wach. Doch Teamchef Toto Wolff reagierte sofort.

Nach dem Sprint holte er beide Piloten zum Gespräch. Offenbar mit Wirkung. Russell erklärte anschließend: Wir haben nach dem Sprint miteinander gesprochen. Wir sind Rennfahrer, wir wissen, was auf dem Spiel steht – und wir respektieren uns.

Der WM-Spitzenreiter betonte zudem, dass man trotz der Dominanz wachsam bleiben müsse: Wir geben Vollgas, aber man sieht, dass die Konkurrenz nicht schläft. Die nächste Runde im teaminternen Duell folgt prompt: Auch beim Grand Prix stehen Russell und Antonelli wieder in der ersten Startreihe





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