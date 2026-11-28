Mercedes vorn: George Russell holt sich die Pole in Katar
Starker Auftritt von Mercedes: George Russell sicherte sich vor seinem Teamkollegen Kimi Antonelli die Pole für den Großen Preis der Formel 1 in Katar.
Starker Auftritt von Mercedes: George Russell sicherte sich vor seinem Teamkollegen Kimi Antonelli die Pole für den Großen Preis der Formel 1 in Katar. Starker Auftritt von Mercedes: George Russell sicherte sich vor seinem Teamkollegen Kimi Antonelli die Pole für den Großen Preis der Formel 1 in Katar.
Die zweite Startreihe am Sonntag führt Lando Norris im McLaren an. Russell sicherte sich die beste Startposition mit einem Vorsprung von 0,128 Sekunden vor dem Weltmeister, der ein wenig mit der Strategie seines Team haderte:, fragte Antonelli kurz angebunden über Boxenfunk, als er in der dritten Qualifying-Session unmittelbar vor Russell auf die Strecke musste und ihn dadurch im Nacken hatte.
Die Antwort seines Renningenieurs kam eher schmucklos daher:Das versuchte Antonelli, legte auch eine Bestzeit hin, doch Russel unterbot sie auf dem Losail International Circuit gleich anschließend - keiner der Konkurrenten kam danach mehr an ihm vorbei. , sagte Russell nach dem Qualifying euphorisch.
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