Plötzlich ist wieder überall Harry Potter. Was macht die magische Welt für Fans so wertvoll – und wann kippt Nostalgie in Geschäftemacherei?

Puzzles, Legofiguren, Stifte, ja sogar Zahnbürsten: Der Harry-Potter-Stil ist gerade überall. In München gibt es sogar noch bis 6. Dezember einen eigenen, um für den Streamingstart der neuen Serie „Harry Potter und der Stein der Weisen“ von HBO Max am 25.

Dezember zu werben. Hinter dem Nostalgie-Hype steckt ein Geschäft, dessen Umfang der Eigentümer nicht offenlegt. Experten erklären, wie es funktioniert und wo die Grenzen liegen. Für Millennials und die Generation Z ist die magische Welt ein Stück Kindheitserinnerung.

Advertisement

Der Hype um „Harry Potter“ brach um das Jahr 2000 aus, als die Bücher und die Filme erschienen und die Massen begeisterten. Seitdem flammte die Begeisterung immer wieder auf, mit jedem neuen Band der siebenbändigen Fantasy-Reihe und mit jeder der insgesamt acht Verfilmungen.