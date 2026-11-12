Merck, Siemens, pbb und Freenet: Quartalszahlen und Kurskorrekturen der DAX-Konzerne

Merck und Siemens senken Ziele, Freenet verliert Profit durch Hardware, pbb bremst. Lesen Sie die Analysen zu den Quartalszahlen und Prognosen der DAX-Konzerne.

Die großen deutschen Konzerne vermelden im aktuellen Berichtszeitraum ein gemischtes Bild aus Wachstumsdynamik und strategischer Neuausrichtung. Die Deutsche Pfandbriefbank (pbb) warnt vor einem schwächeren Jahr, während Merck und Siemens ihre Ziele trotz operativer Erfolge anpassen müssen. Freenet steigert den Umsatz durch Übernahmen, leidet aber unter marginenschwächeren Geschäften.

Merck hebt Prognose dank KI und Halbleiter

Der Darmstädter DAX-Konzern Merck übertraf im Sommerquartal die Markterwartungen und hob am Donnerstag bereits zum dritten Mal in diesem Jahr seine Jahresziele an. Die angehobene Prognose spiegele vor allem eine bessere operative Entwicklung und günstigere Währungseffekte wider, wie Konzernchef Kai Beckmann erklärte.

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Für das Gesamtjahr 2026 rechnet Merck nun mit einem Umsatz zwischen 21,5 und 21,9 Milliarden Euro. Zuvor standen 21,0 bis 21,8 Milliarden im Plan. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) soll zwischen 6,2 und 6,4 Milliarden Euro liegen, gegenüber den zuvor geplanten 5,9 bis 6,3 Milliarden Euro. Dies ist eine klare Abgrenzung zu den ursprünglichen Erwartungen, die eine niedrigere Spanne vorsahen.

Merck profitiert von einer anhaltend hohen Nachfrage nach Halbleitermaterialien für Künstliche Intelligenz (KI) sowie guten Geschäften mit Medikamenten gegen seltene Erkrankungen. Im dritten Quartal stieg der Konzernumsatz organisch um 5,1 Prozent auf gut 5,6 Milliarden Euro. Das um Sonderposten bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) lag mit knapp 1,7 Milliarden Euro auf dem Niveau des Vorjahresquartals. Damit schnitt das Unternehmen besser ab als erwartet: Analysten hatten im Schnitt mit 1,6 Milliarden Euro gerechnet.

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Siemens senkt Ziele trotz KI-Fokus und Healthineers-Aussteig

Der Münchner Technologiekonzern Siemens legte nach einem Rekordjahr zwar die Latte höher, senkte jedoch mittelfristig seine Umsatzprognosen. Nach dem Teilausstieg aus der Medizintechnik-Tochter Siemens Healthineers werde der Umsatz mittelfristig um sieben bis elf Prozent zulegen, teilte Siemens am Donnerstag mit. Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll um mehr als zehn Prozent steigen.

Bisher lagen die Ziele bei einem Umsatzwachstum von sechs bis neun Prozent und einem Gewinnzuwachs je Aktie von unter zehn Prozent. Für das neue Geschäftsjahr 2026/27 (per Ende September) rechnet Siemens mit einem Umsatzplus von neun bis elf Prozent und einem Ergebnis je Aktie von 10,20 bis 10,80 Euro. Zum Vergleich: Im Geschäftsjahr 2025/26 ohne Healthineers lagen die Werte bei 9,27 Euro.

"Unser Anspruch ist klar: Wir wollen schneller wachsen als unsere Schlüsselmärkte", sagte Vorstandschef Roland Busch. Der Schlüssel dazu sei der Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) für industrielle Anwendungen. Im Laufe des Geschäftsjahres - wohl im April oder Mai 2027 - will Siemens gut die Hälfte seiner Beteiligung an Healthineers an die eigenen Aktionäre verteilen und damit die Mehrheit abgeben.

Die Aktionäre sollen für je zwei Siemens-Aktien ein Healthineers-Papier erhalten, wie Reuters bereits am Mittwoch berichtet hatte. Siemens reduziert damit seinen Anteil von zuletzt 67 auf knapp 33 Prozent. Der Konzern schrumpft damit um gut ein Viertel im Zuge dieser strategischen Umstrukturierung.

pbb bremst wegen Gewinnrückgangs im dritten Quartal

Die Deutsche Pfandbriefbank (pbb) blickt nach einem Gewinnrückgang im dritten Quartal verhalten auf das Gesamtjahr. Beim Neugeschäftsvolumen und beim Gewinn vor Steuern werde nun ein Ergebnis am unteren Ende des prognostizierten Korridors erwartet, teilte der Immobilienfinanzierer am Donnerstag in Garching bei München mit. Für das Neugeschäft hatte die pbb 7,5 bis 8,5 Milliarden Euro in Aussicht gestellt, für den Gewinn vor Steuern 30 bis 40 Millionen Euro.

In den ersten neun Monaten wuchs das Neugeschäft um 14 Prozent auf 4,5 Milliarden Euro. Dies bedeutet, dass zur Erreichung der Prognose bis Jahresende noch mindestens drei Milliarden Euro hinzukommen müssen. Der Vorsteuergewinn von Januar bis September belief sich auf 28 Millionen Euro nach einem Verlust von 235 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.

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Damals hatte ein Rückzug aus den USA das Ergebnis belastet. Im dritten Quartal des laufenden Jahres sank das Vorsteuerergebnis auf zwölf Millionen Euro von 14 Millionen Euro vor Jahresfrist. Die Abweichung von der oberen Prognosegrenze von 40 Millionen Euro zeigt die Druckspannung im Markt für Immobilienfinanzierung.

Freenet Umsatz plus 25 Prozent, Profit sinkt

Freenet hat den Umsatz in den ersten neun Monaten 2026 dank der Übernahme des Wettbewerbers Mobilezone um 25 Prozent auf 2,29 Milliarden Euro gesteigert. Die Ertragskraft litt jedoch unter einem ungünstigen Vertrag mit einem Netzbetreiber sowie dem höheren Anteil margenschwächerer Hardwareumsätze. Das bereinigte operative Ergebnis sank daher um 5,7 Prozent auf 372,5 Millionen Euro.

Der Nettogewinn brach um rund 26 Prozent auf 153,2 Millionen Euro ein. Firmenchef Robin Harries erklärte, die Belastungen seien in der Jahresprognose bereits vollständig berücksichtigt und dürften auch im weiteren Jahresverlauf anhalten. Freenet hält an seinem Ziel eines operativen Gewinns von 500 bis 530 Millionen Euro fest, trotz der aktuellen Einbrüche.

Wachstumstreiber bleibt die TV-Streaming-Sparte Waipu.tv. Sie gewann von Januar bis September 115.900 Kunden hinzu und steigerte den operativen Gewinn um 20,3 Prozent auf 29,5 Millionen Euro. Das Geschäft profitiert davon, dass Mieter seit dem Wegfall des Nebenkostenprivilegs selbst über ihren TV-Empfang entscheiden können.

Im Oktober übernahm Freenet zudem die Waipu.tv-Anteile des Minderheitsaktionärs Exaring. Ein möglicher Börsengang der Sparte ist damit vorerst vom Tisch. Die vollständige Kontrolle ermöglicht es dem Anbieter, die Strategie unabhängig von externen Investoren weiterzuführen.