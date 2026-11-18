Merieme Benali-Jockers soll Nina Stahr als Co-Vorsitzende der Berliner Grünen unterstützen. Die Parteitag-Abstimmung am 16. Januar entscheidet über die Nachfolge von Philmon Ghirmai.

Merieme Benali-Jockers bereitet sich darauf vor, die Position der Co-Vorsitzenden bei den Berliner Grüne n zu übernehmen. Parteikreise bestätigen, dass die Kommunalpolitikerin aus Reinickendorf als Nachfolgerin der bisherigen Doppelspitze gehandelt wird. Sie soll dabei an der Seite von Nina Stahr fungieren, die als bisherige Amtsinhaberin bestätigt wird.

Direkte Nachfolge für Philmon Ghirmai

Die Berliner Grünen planen eine strukturelle Änderung in ihrer Führungsspitze. Merieme Benali-Jockers würde auf Philmon Ghirmai folgen, der nach seinem Einzug in das Abgeordnetenhaus bei der Berlin-Wahl am 20. September sein Mandat antritt. Die Partei gilt einer Trennung von Amt und Mandat verpflichtet, weshalb Ghirmai sein Vorsitzamt niederlegen muss.

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Benali-Jockers ist als Sprecherin des Grünen-Kreisvorstands fest etabliert. Sie repräsentiert den linken Flügel der Partei, was ihre Kandidatur im Rahmen der parteiinternen Regeln untermauert. Da Ghirmai ebenfalls der linken Strömung zugeordnet wird, kommt für seine Nachfolge ausschließlich eine Vertreterin oder ein Vertreter dieser Gruppierung in Frage.

Politische Strömungen und parteiinterne Dynamik

Innerhalb der Berliner Grünen existieren unterschiedliche politische Ausrichtungen. Nina Stahr wird dem Realo-Flügel der Partei zugerechnet, während Philmon Ghirmai den linken Flügel vertritt. Diese Unterscheidung ist für die Zusammensetzung der neuen Doppelspitze entscheidend, da eine Balance zwischen den Lager gehalten werden soll.

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Wie die "Berliner Morgenpost" in ihren Berichten festhielt, fand Merieme Benali-Jockers bei einem internen Treffen der Parteilinken in der Vorwoche eine klare Mehrheit. Diese Unterstützung durch die Basis macht sie nun zur Favoritin für den Posten des Co-Vorsitzes. Die parteiinternen Diskussionen haben ihre Position somit gestärkt.

Wirtschaftliche und gesellschaftliche Hintergründe

Merieme Benali-Jockers bringt eine vielfältige biografische Perspektive in die Politik ein. Sie hat marokkanische Wurzeln und kam im Alter von drei Monaten nach Berlin-Reinickendorf. Ihre Aufwuchsbedingungen waren von wirtschaftlicher Benachteiligung geprägt, was ihre spätere politische Motivation stark beeinflusste.

Als Frau mit Migrationshintergrund, die als Muslima wahrgenommen wird, setzt sie sich für eine inklusive Gesellschaft ein. In ihren öffentlichen Äußerungen betont sie, dass Menschen unterschiedlicher Herkunft gleichermaßen Teil der Gemeinschaft sein müssen. Sie sieht es als ihre Aufgabe an, Gruppen zu repräsentieren, die im Alltag oft übersehen werden.

Entscheidungsprozess am Parteitag am 16. Januar

Die formale Bestätigung der neuen Führungsspitze steht noch aus. Die Berliner Grünen wollen die Personalie bei einem Parteitag am 16. Januar offiziell entscheiden. An diesem Tag findet nicht nur die Abstimmung über die Vorsitzenden statt, sondern auch die Genehmigung des angepeilten Koalitionsvertrags.

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Der Koalitionsvertrag mit der Linken und der SPD ist ein zentraler Agendapunkt des Treffens. Die Wahl der neuen Co-Vorsitzenden ist somit in einen größeren politischen Kontext eingebettet. Die Parteimitglieder werden sowohl über die personelle Besetzung als auch über die zukünftige Koalitionsstrategie abstimmen.

Vergleichbare Karrierewege der Amtsinhaber

Die Kandidatur von Merieme Benali-Jockers knüpft an etablierte Strukturen der Partei an. Philmon Ghirmai ist seit 2021 Co-Vorsitzender der Berliner Grünen und hat in dieser Zeit die linke Perspektive vertreten. Seine Erfahrung prägt die aktuelle Debatte um die Nachfolge.

Nina Stahr hingegen amtierte bereits von 2016 bis 2021 in einer Doppelspitze. Nach einer Unterbrechung wurde sie 2023 erneut zur Co-Vorsitzenden gewählt. Ihre Rückkehr in die Spitze schafft eine Kontinuität, die mit der neuen Kandidatin Merieme Benali-Jockers kombiniert wird, um die verschiedenen Flügel der Partei zu repräsentieren.