Merkel übt ungewohnt offene Selbstkritik in FAZ-Interview

Die Altkanzlerin räumt Fehler in Verteidigungs- und Digitalpolitik ein, verteidigt aber ihre Migrationsentscheidungen und wirbt für Geduld mit der aktuellen Regierung.

Angela Merkel (71) meldet sich mit einem überraschend offenen Interview in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung zurück und übt ungewohnt deutliche Selbstkritik an ihrer eigenen Amtszeit.

Die Altkanzlerin blickt auf 16 Jahre im Kanzleramt zurück und räumt erstmals öffentlich Fehler in ihrer Politik ein. Besonders deutlich wird sie bei der Verteidigungspolitik: Rückblickend seien die Nato-Ausgaben nicht schnell genug gestiegen. Obwohl der Verteidigungsetat gewachsen sei, habe der Aufwuchs nicht dem Tempo entsprochen, das nötig gewesen wäre. Diese Schwachstelle räumt sie offen ein, betont aber, dass die damaligen Entscheidungen zur damaligen Sicherheitslage gepasst hätten.

Auch bei der Digitalisierung gesteht sie Versäumnisse ein: Da seien wir zu langsam gewesen. Bei der Flüchtlingspolitik hingegen verteidigt sie ihre Entscheidungen im Herbst 2015. Die Aufnahme von zehntausenden Menschen täglich sei eine enorme Herausforderung gewesen, die nicht perfekt zu bewältigen sei. Sie verweist auf das EU-Türkei-Abkommen, das die Zahl der Ankommenden reduziert habe.

Die berühmten Selfies mit der Kanzlerin von damals verbinden viele bis heute mit ihrer Migrationspolitik, die eine unkontrollierte Einreise von 1,1 Millionen Flüchtlingen ermöglichte. Merkel betont jedoch, dass die europäische Zusammenarbeit heute besser sei als zu ihrer Zeit. Auf die Frage nach der Stärkung der AfD antwortet Merkel ungewöhnlich selbstkritisch: Die AfD sei vor dem Hintergrund ihrer Politik in der Eurokrise entstanden, und ihre Entscheidungen hätten die Umfragewerte der Partei steigen lassen.

Sie wirbt für Geduld mit der schwarz-roten Regierung unter Friedrich Merz. Diese habe trotz schwieriger Umstände Haushalte beschlossen, fundamentale Entscheidungen zu Verteidigungsausgaben und Infrastruktur getroffen, und auch im Rentenbereich Neuerungen wie die Frühstartrente eingeführt. Auf die Frage, ob sie der aktuellen Regierung eine erfolgreiche Arbeit zutraut, antwortet sie mit einer grundsätzlichen Einsicht: Politik sei ein immerwährender Prozess, und in Zeiten von US-Politikwechseln, dem Ukraine-Krieg und technischen Umwälzungen durch KI könnten nicht alle Probleme sofort gelöst sein.

Einen Vorschlag, selbst im Ukraine-Konflikt zu vermitteln, lehnt sie kategorisch ab. Man könne mit dem russischen Präsidenten nur verhandeln, wenn man mit politischer Macht ausgestattet sei, die in einer Demokratie auf Zeit vergeben werde. Ihre Äußerungen zeigen eine Altkanzlerin, die reflektiert, aber auch kämpferisch ihre Sicht der Dinge vertritt. Sie erkennt Fehler an, verteidigt aber ihre Grundentscheidungen.

Das Interview bietet einen seltenen Einblick in Merkels Nachdenken über ihre eigene Amtszeit und gibt Impulse für die aktuelle politische Debatte. Die deutsche Öffentlichkeit reagiert gespalten: Während die einen die Offenheit loben, kritisieren andere, dass die Selbstkritik zu spät komme. Merkel selbst scheint sich ihrer historischen Verantwortung bewusst und betont, dass Politik immer ein Abwägen zwischen verschiedenen Optionen sei. Ihre Worte fallen in eine Zeit, in der die Bundesregierung unter Druck steht, in der Wirtschaftskrise und der Migrationsfrage zu handeln.

Die Altkanzlerin mahnt zu Realismus, aber auch zu Entschlossenheit. Ihre Äußerungen zur KI und zu technologischen Umwälzungen zeigen, dass sie den Wandel der Zeit erkennt und die Notwendigkeit, sich anzupassen. Das Interview ist ein wichtiger Beitrag zur politischen Selbstverständigung in Deutschland und bietet Stoff für Diskussionen über Fehlerkultur und Führungsstil. Es bleibt abzuwarten, wie die aktuelle Regierung diese Impulse aufnimmt und ob Merkels Worte den politischen Diskurs nachhaltig beeinflussen.

Ihre Kritik an der eigenen Langsamkeit in der Digitalisierung und Verteidigungspolitik könnte als Mahnung an die Nachfolger dienen, schneller zu handeln. In der Migrationsfrage hingegen bleibt sie standhaft und verteidigt die humanitäre Linie. Das Interview zeigt eine Kanzlerin, die aus dem Schatten tritt und bewusst eine Rolle in der öffentlichen Debatte sucht. Es ist ein seltenes Zeugnis politischer Reflexion und könnte die Wahrnehmung ihrer Kanzlerschaft bei Teilen der Bevölkerung neu justieren





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