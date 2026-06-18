Der Hamburger SV befindet sich seit der Zeit von Merlin Polzin im Dauer-Umbruch. In den 19 Monaten, die Polzin im Amt ist, gab es 59 Transfers. Die Zahlen könnten in diesem Transferfenster auf 70 steigen.

Seitdem Merlin Polzin Cheftrainer beim Hamburger SV wurde, befindet sich der Verein im Dauer- Umbruch . 59 Transfer s hat es bereits gegeben. Die Anzahl der Spielerwechsel könnte in diesem Transfer fenster auf 70 steigen.

Der Hamburger SV befand sich in einer schwierigen Situation, nachdem der vorherige Cheftrainer Steffen Baumgart die Mannschaft verlassen hatte und Merlin Polzin die Nachfolge antrat. Der HSV war vier Spiele in Serie sieglos und drohte ein weiteres Mal den Bundesliga-Aufstieg zu verpassen. Polzin brachte das Sieger-Gen zurück nach Hamburg und führte den Verein in die Bundesliga. Auch dort etablierte sich der Aufsteiger, sicherte sich vorzeitig den Klassenerhalt und schloss die Saison auf dem 13.

Tabellenplatz ab. Diese Erfolge forderten allerdings einen radikalen Kader-Umbruch. Vor allem im Sommer 2025 wurde die Mannschaft personell umgestellt. In den 19 Monaten, die Polzin im Amt ist, gab es 35 Abgänge und 24 Neuzugänge.

Die 'Sport Bild' spekuliert, dass die Zahlen im laufenden Transfer-Fenster auf 40 Abgänge und 30 Neuzugänge steigen könnten. Sollte sich dies bewahrheiten, wären in der Ära von Polzin rund 70 Transfers getätigt worden - in einer Amtszeit von dann 21 Monaten. Der Hintergrund ist, dass Polzin und sein Trainerteam bei Transfers einzig und allein danach entscheiden, was die Mannschaft für die aktuelle Spielphilosophie braucht.

In der Regionalliga setzte sich der HSV noch dominant und setzte auf Ballbesitz, in der Bundesliga steht die Arbeit gegen den Ball und das Konterspiel im Vordergrund. Dafür braucht es komplett andere Spieler. Der an den Bundesliga-Aufsteiger Elverberg verliehene Lukasz Poreba ist zudem verkauft worden. Auch Robert Glatzel soll vor einem Wechsel interessiert sein.

Außerdem würde man gerne den zuletzt ausgeliehenen Fabio Vieira fest verpflichten. Allerdings konnten sich Hamburg und der FC Arsenal bislang nicht auf eine Ablöse einigen





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