Mermaids to Lovers startet bei RTL+ und Netflix kuendigt Kult-Reboot mit neuem Star an

Die erste Staffel der RomCom-Serie Mermaids to Lovers ist bei RTL+ gestartet. Fuer den Netflix-Reboot eines 57 Jahre alten Kultstoffes wurde ebenfalls der Hauptdarsteller vorgestellt.

Die erste Staffel der RomCom-Serie Mermaids to Lovers feierte am 11. Juni 2026 Premiere auf RTL+ . Im Mittelpunkt steht die Leistungsschwimmerin Trixie, die die lästigen Hooy-Mermaids aus dem Schwimmbad ihres Opas vertreiben möchte.

Doch schnell gerät ihr Plan durcheinander, als der charmante Meerjungmann Finn auftaucht und ihr den Kopf verdreht. Die Serie besteht aus fünf Episoden, die alle am selben Tag veröffentlicht wurden. Die Episoden tragen die Titel "Folge 1" bis "Folge 5" und bilden zusammen die erste Staffel. Parallel dazu kündigt Netflix eine Live-Action-Neuauflage eines 57 Jahre alten Kultklassikers an.

Ein erster Teaser verrät nun endlich den Hauptdarsteller, auf den Fans lange gewartet haben. Diese Doppelstrategie von RTL+ mit einer frischen RomCom und Netflix mit einemnostalgigen Reboot zeigt, wie stark die Nachfrage nach fantastischen Liebesgeschichten und Retro-Inhalten derzeit ist. Während Mermaids to Lovers auf humorvolle Moderne setzt, setzt das Netflix-Projekt auf die Kraft von nostalgia. Beide Formate unterstreichen den Trend, mythische Wesen wie Meerjungfrauen und Meerleute in romantischen Kontexten zu inszenieren.

Die Veröffentlichung beider Projekte innerhalb kurzer Zeit spricht für eine wachsende Marktreife dieses Genres. Zuschauer können sich auf eine Mischung aus Slapstick, Romantik und Fantasy freuen, die sowohl junge als auch ältere Zielgruppen anspricht. Die Besetzungsentscheidungen werden dabei genauso diskutiert wie die visuelle Umsetzung der Unterwasserwelten. Besonders bei dem Netflix-Reblog ist die Wahl des Leads von zentraler Bedeutung, da der ursprüngliche Stoff seit Jahrzehnten eine treue Fanbase hat.

Die Teaser-Veröffentlichung hat bereits erste Reaktionen in sozialen Medien ausgelöst. Insgesamt demonstrieren beide Sender, wie sie mit Genre-Mixen und Nostalgie-Bindung Aufmerksamkeit generieren. Die RomCom Mermaids to Lovers nutzt dabei den aktuellen Hype um Meerjungfrauen-Themen, während das Netflix-Projekt auf langfristige Markenpflege setzt. Die launching-Strategie mit fünf Episoden am Stück folgt dem Binge-Modell und soll sofortige Fandiskussionen anfeuern.

Für die deutsche Fernsehlandschaft bedeutet dies eine weitere Internationalisierung des RomCom-Genres mit fantastischen Elementen. Die Produktionsqualität und die Wahl der Drehorte werden darüber entscheiden, ob beide Serien nachhaltig成功ich werden. Zuschauer erwarten nicht nur romantische Verwicklungen, sondern auch überzeugnde Spezialeffekte für die aquatischen Charaktere. Die Marke Mermaids to Lovers muss sich zudem gegen ähnliche Formate im Streaming-Markt behaupten.

Der Netflix-Reboot steht unter dem besonderen Druck, die Erwartungen der ursprünglichen Fans zu erfüllen und gleichzeitig ein neues Publikum zu gewinnen. Die kommenden Monate werden zeigen, wie beide Projekte im harten Wettbewerb um Streaming-Aufmerksamkeit abschneiden. Fest steht: die Liebe zum Mythos Meerjungfrau bleibt ungebrochen und wird nun in zwei verschiedenen Interpretationen auf die Bildschirme gebracht





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